PM Modi US Visit: भारतीय-अमेरिकी अरबपति उद्यमी विवेक रामास्वामी से मुलाकात, पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट

Highlights प्रशासन के नवगठित सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) का प्रमुख चुना था। भारत और अमेरिका में सुशासन के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के अतिथि गृह ब्लेयर हाउस में रामास्वामी से मुलाकात की।

PM Modi US Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को यहां भारतीय-अमेरिकी अरबपति उद्यमी विवेक रामास्वामी से मुलाकात की। इस दौरान, दोनों ने भारत-अमेरिका संबंधों, नवाचार, जैव प्रौद्योगिकी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के अतिथि गृह ब्लेयर हाउस में रामास्वामी से मुलाकात की, जो पिछले वर्ष रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए खड़े हुए थे। विदेश मंत्रालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया कि दोनों के बीच “भारत-अमेरिका संबंधों, नवाचार, जैव प्रौद्योगिकी और भविष्य को आकार देने में उद्यमिता की भूमिका पर गहन चर्चा हुई।”

Prime Minister Narendra Modi tweets, " Met Vivek Ramaswamy and his father-in-law in Washington DC. We talked about diverse issues including innovation, culture and more" pic.twitter.com/hh1T7qEILX — ANI (@ANI) February 13, 2025

STORY | PM Modi meets Indian-origin entrepreneur Vivek Ramaswamy, discusses innovation and biotechnology



READ: https://t.co/f1gAswNzv9https://t.co/Hs9r5rbcBr— Press Trust of India (@PTI_News) February 13, 2025

#WATCH | Washington, DC: Indian flag being put up and ceremonial guards gather at the premises of the White House to welcome Prime Minister Narendra Modi as he is set to arrive here shortly pic.twitter.com/BBpCpUkh8Y — ANI (@ANI) February 13, 2025

इससे पहले, मोदी ने स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क के साथ अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों पर चर्चा की तथा भारत और अमेरिका में सुशासन के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने मस्क को अपने प्रशासन के नवगठित सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) का प्रमुख चुना था।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेसएक्स के सीईओ के साथ प्रौद्योगिकी, नवाचार और सुशासन पर चर्चा की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को यहां स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क के साथ अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों पर चर्चा की तथा भारत और अमेरिका में सुशासन के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने मस्क को अपने प्रशासन के नवगठित सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) का प्रमुख चुना था।

#WATCH | Washington, DC: Indian flag being put up at the premises of the White House by Ceremonial guards, as Prime Minister Narendra Modi is set to arrive here shortly. pic.twitter.com/TqfO4NfaMl — ANI (@ANI) February 13, 2025

मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए बुधवार शाम अमेरिकी राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “वाशिंगटन डीसी में एलन मस्क के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। हमने विभिन्न विषयों पर चर्चा की, जिनमें अंतरिक्ष, गतिशीलता, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे विषय शामिल हैं, जिनके बारे में वह उत्सुक हैं।”

उन्होंने कहा, “मैंने सुधार और 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' को आगे बढ़ाने की दिशा में भारत के प्रयासों के बारे में बात की।” विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल भी मस्क के साथ बैठक में उपस्थित थे। मस्क अमेरिकी ऑटोमोटिव और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी टेस्ला के भी सीईओ हैं।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “प्रधानमंत्री मोदी और मस्क ने नवाचार, अंतरिक्ष अन्वेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सतत विकास में भारतीय और अमेरिकी संस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। उनकी बातचीत में उभरती प्रौद्योगिकियों, उद्यमिता और सुशासन में सहयोग को गहरा करने के अवसरों पर भी चर्चा हुई।”

मस्क अपने तीन छोटे बच्चों समेत परिवार के साथ ब्लेयर हाउस पहुंचे, जो मोदी से मुलाकात के दौरान उनके साथ बैठे हुए थे। मस्क के परिवार के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, "एलन मस्क के परिवार से मिलना और विभिन्न विषयों पर बातचीत करना भी खुशी की बात थी।”

मोदी ने मस्क के तीन बच्चों से भी बात की, जो बैठक के दौरान मौजूद थे। इससे पहले, मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) माइकल वाल्ट्ज से मुलाकात की। वाल्ट्ज के साथ मुलाकात मोदी की दिन की पहली बैठक थी। इस बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए डोभाल भी मौजूद थे।

राष्ट्रपति के अतिथि गृह ब्लेयर हाउस पहुंचने के बाद मोदी ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। मोदी से मुलाकात से कुछ घंटे पहले ही गबार्ड ने ट्रंप की उपस्थिति में देश की आठवीं राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में शपथ ली थी।

Web Title: PM Modi US Visit live Prime Minister Narendra Modi tweets Met Vivek Ramaswamy his father-in-law in Washington DC innovation, culture and more