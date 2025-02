PM Modi US Visit: प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम?, व्यापक पारस्परिक शुल्क लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर

Highlights 30 दिनों के लिए निलंबित रहने के बाद मार्च में प्रभावी हो सकते हैं। चीन के आयात पर पहले ही 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगा चुके हैं। कोई भी अन्य देश शिकायत नहीं कर सकता।

PM Modi US Visit: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर व्यापक पारस्परिक शुल्क लगाने वाले आदेश पर बृहस्पतिवार को हस्ताक्षर किए। इसके तहत अमेरिका किसी देश से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर वही शुल्क लगाएगा, जो ये देश अमेरिका से आयात किए जाने वाले सामान पर लगाते हैं। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका और उसके साझेदारों तथा प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच व्यापक आर्थिक गतिरोध पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। ओवल ऑफिस में आदेश पर हस्ताक्षर के बाद ट्रंप ने कहा, “मैंने व्यापार संतुलन कायम करने के इरादे से पारस्परिक शुल्क वसूलने का फैसला लिया है। यह सबके लिए उचित है। कोई भी अन्य देश शिकायत नहीं कर सकता।” ट्रंप चीन के आयात पर पहले ही 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगा चुके हैं। उन्होंने अमेरिका के दो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों-कनाडा और मेक्सिको पर भी शुल्क लगाने की तैयारी कर ली है, जो 30 दिनों के लिए निलंबित रहने के बाद मार्च में प्रभावी हो सकते हैं।

#WATCH | On the meeting between PM Narendra Modi and Elon Musk, US President Donald Trump says, "...They met. I assume he wants to do business in India. But India is a very hard place to do business in because of the tariffs. They have the highest tariffs...It's a hard place to… pic.twitter.com/NZ0zKbmeCV — ANI (@ANI) February 13, 2025

Prime Minister Narendra Modi tweets, " Met Vivek Ramaswamy and his father-in-law in Washington DC. We talked about diverse issues including innovation, culture and more" pic.twitter.com/hh1T7qEILX— ANI (@ANI) February 13, 2025

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) माइकल वाल्ट्ज के साथ “सार्थक बैठक” हुई और दोनों ने रक्षा, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा क्षेत्रों पर चर्चा की, जो भारत-अमेरिका संबंधों के महत्वपूर्ण पहलू हैं। मोदी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, “एनएसए माइकल वाल्ट्ज के साथ एक सार्थक बैठक हुई। वह हमेशा से भारत के अच्छे मित्र रहे हैं।”

#WATCH | "I would love to have them back (Russia in G7). I think it was a mistake to throw them out... I think Putin would love to be back. Obama and a couple of other people made a mistake, and they got Russia out. It's very possible that if that was the G8 we wouldn't have had… pic.twitter.com/n9Xq6zxn2b — ANI (@ANI) February 13, 2025

#WATCH | US President Donald Trump says, "...I believe that President Putin, when I spoke to him yesterday, wants peace. I think he would tell me if he didn't. I think he would like to see peace..."



(Video: US Network Pool via Reuters) pic.twitter.com/zIuckeHHLS— ANI (@ANI) February 13, 2025

उन्होंने कहा, “रक्षा, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा भारत-अमेरिका संबंधों के महत्वपूर्ण पहलू हैं और इन मुद्दों पर हमारी शानदार चर्चा हुई। एआई (कृत्रिम मेधा), सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की प्रबल संभावना है।" विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि बातचीत में भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की गई।

#WATCH | "...BRICS is dead..." says US President Donald Trump



US President Donald Trump says, "BRICS was put there for a bad purpose... I told them if they want to play games with the Dollar, then they are going to be hit by a 100% tariff. The day they mention that they want to… pic.twitter.com/sgI88oktqD — ANI (@ANI) February 13, 2025

विज्ञप्ति के मुताबिक, इसमें रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान देने के साथ ही रक्षा औद्योगिक सहयोग और असैन्य परमाणु ऊर्जा तथा आतंकवाद से मुकाबले करने जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। विज्ञप्ति के मुताबिक, आपसी हित के अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वाल्ट्ज के साथ बैठक के बाद मोदी ने स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क से मुलाकात की।

मस्क अपने तीन छोटे बच्चों के साथ ब्लेयर हाउस पहुंचे, जो मोदी से मुलाकात के दौरान उनके साथ बैठे हुए थे। मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए बुधवार शाम अमेरिकी राजधानी पहुंचे। वाल्ट्ज के साथ मुलाकात मोदी की दिन की पहली बैठक थी। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल भी मौजूद थे।

राष्ट्रपति के अतिथि गृह ब्लेयर हाउस पहुंचने के बाद मोदी ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। मोदी ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘इस पद पर गबार्ड की नियुक्ति को लेकर उन्हें बधाई दी। भारत-अमेरिका मैत्री के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसकी वह हमेशा से प्रबल समर्थक रही हैं।’’ मोदी से मुलाकात से कुछ घंटे पहले ही गबार्ड ने ट्रंप की मौजूदगी में राष्ट्रीय खुफिया विभाग की आठवीं निदेशक के रूप में पद की शपथ ली थी।

