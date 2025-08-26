जो गुजरात से यूरोप और जापान सहित 100 से ज़्यादा देशों में निर्यात

नई दिल्ली: डोनाल्ड ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ लागू होने से पहले स्वदेशी को बढ़ावा देने के एक बड़े कदम के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सुजुकी मोटर प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन किया और मारुति सुजुकी के पहले वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, ई-विटारा, को यूरोप और जापान सहित 100 से ज़्यादा देशों में निर्यात करने की योजना को हरी झंडी दिखाई।

उद्घाटन से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "आज भारत की आत्मनिर्भरता और हरित गतिशीलता के केंद्र बनने की दिशा में एक विशेष दिन है। हंसलपुर में आयोजित कार्यक्रम में, ई-विटारा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। यह बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) भारत में निर्मित है और इसे सौ से ज़्यादा देशों में निर्यात किया जाएगा। हमारे बैटरी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, गुजरात के एक प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का उत्पादन भी शुरू होगा।"

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए इस नए संयंत्र में लिथियम-आयन बैटरियों के लिए आवश्यक 80 प्रतिशत से अधिक कलपुर्जे और प्रक्रियाएं निर्मित होंगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और निर्यात का मार्ग प्रशस्त होगा। इस विकास के साथ, भारत अब सुजुकी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

Web Title: PM Modi launched Suzuki's e-Vitara, which is exported from Gujarat to more than 100 countries including Europe and Japan