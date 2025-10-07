Petrol, Diesel Price Today: 7 अक्टूबर को देखें तेल की ताजा कीमतें, जानें कहां सबसे सस्ता ईंधन

Petrol, Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतें, जो रोजमर्रा के खर्चों को सीधे प्रभावित करती हैं, देश की तेल विपणन कंपनियों द्वारा रोजाना सुबह 6 बजे घोषित की जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपये की विनिमय दर में बदलाव के आधार पर दरों में संशोधन किया जाता है। वर्तमान में किस शहर में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें सबसे कम हैं? हालाँकि, GST कटौती का पेट्रोलियम उत्पादों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

7 अक्टूबर को भारत का ईंधन की कीमतें

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली 94.77 87.67

मुंबई 103.50 90.03

कोलकाता 105.41 92.02

चेन्नई 100.90 92.48

अहमदाबाद 94.70 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

नोएडा 94.66 87.75

नासिक 95.50 87.75

पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे चेक करें

पेट्रोल और डीजल के दाम चेक करने के कई तरीके हैं, जो रोज़ाना सुबह 6 बजे अपडेट होते हैं:

1. तेल कंपनियों की वेबसाइट/ऐप्स :

इंडियन ऑयल : आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट या 'IndianOil ONE' मोबाइल ऐप पर अपने शहर का नाम या डीलर कोड डालकर दाम चेक कर सकते हैं।

भारत पेट्रोलियम: उनकी वेबसाइट या ऐप्स पर भी यह सुविधा उपलब्ध है।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम: आप उनकी वेबसाइट या ऐप्स पर दाम देख सकते हैं।

2. SMS द्वारा:

इंडियन ऑयल (IOCL): अपने शहर के डीलर कोड के साथ RSP लिखकर 9224992249 पर भेजें।

उदाहरण: RSP 102090 (दिल्ली के लिए)

भारत पेट्रोलियम (BPCL): RSP लिखकर 9223112222 पर भेजें।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL): HP PRICE लिखकर 9222201122 पर भेजें।

3. मोबाइल ऐप्स:

तेल कंपनियों के आधिकारिक ऐप्स (जैसे IndianOil ONE)

अन्य फ़्यूल प्राइस ट्रैकिंग ऐप्स

Web Title: Petrol Diesel Prices Today October 7 2025 Check city-wise fuel rates