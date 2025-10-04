Petrol-Diesel Price Today: सुबह-सुबह जारी हो गए पेट्रोल और डीजल के नए दाम, मिनटों में करें चेक

Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें, जो रोज़मर्रा के खर्चों को सीधे प्रभावित करती हैं, देश की तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) रोज़ाना सुबह 6 बजे घोषित करती हैं। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर व रुपये के बीच विनिमय दर में बदलाव के आधार पर कीमतों में संशोधन किया जाता है।

4 अक्टूबर 2025 को भारत के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस प्रकार हैं:

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीज़ल (₹/लीटर)

नई दिल्ली ₹94.72 - ₹94.77 ₹87.67

मुंबई ₹103.50 ₹90.03

कोलकाता ₹105.41 ₹91.02 - ₹92.02

चेन्नई ₹100.80 - ₹100.90 ₹92.39 - ₹92.48

गुरुग्राम ₹94.87 N/A

नोएडा ₹94.77 ₹87.89

लखनऊ ₹94.69 - ₹96.57 ₹87.81 - ₹90.14

पटना ₹105.56 - ₹106.11 ₹91.80 - ₹92.42

अहमदाबाद ₹94.49 ₹90.16

बेंगलुरु ₹102.92 ₹90.99

जयपुर ₹104.72 ₹90.21

चंडीगढ़ ₹94.30 ₹82.45

पेट्रोल और डीजल की कीमतें बदलाव

तेल की कीमतें वैश्विक बाज़ारों, कच्चे तेल की कीमतों, करों और परिवहन लागतों के आधार पर रोज़ाना बदलती रहती हैं। यही कारण है कि ईंधन की कीमतें एक ही दिन में भी राज्यों और शहरों में अलग-अलग होती हैं। अगर आप रोज़ाना सफ़र करते हैं या इस सप्ताहांत लंबी ड्राइव की योजना बना रहे हैं, तो आज पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आपके बजट को सीधे प्रभावित कर सकती हैं।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे चेक करें

1. SMS (एसएमएस) के माध्यम से

आप प्रमुख तेल कंपनियों (Oil Marketing Companies - OMCs) को एक SMS भेजकर अपने शहर के दाम जान सकते हैं। आपको बस अपने शहर का कोड पता होना चाहिए (कोड आप कंपनी की वेबसाइट पर देख सकते हैं)।

कंपनी SMS फॉर्मेट भेजने का नंबर

इंडियन ऑयल (IOCL) RSP <शहर का कोड> 9224992249

भारत पेट्रोलियम (BPCL) RSP <शहर का कोड> 9223112222

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) HPPRICE <शहर का कोड> 9222201122

2. मोबाइल ऐप्स (Mobile Apps)

सरकारी तेल कंपनियों के अपने मोबाइल एप्लिकेशन हैं, जिन पर आप आसानी से कीमतें देख सकते हैं:

Indian Oil: Fuel@IOC या IndianOil ONE

Bharat Petroleum: Smart Drive

Hindustan Petroleum: My HPCL

3. तेल कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइटें

आप सीधे तेल कंपनियों की वेबसाइटों पर जाकर भी नवीनतम दरें जान सकते हैं:

इंडियन ऑयल (IOCL)

भारत पेट्रोलियम (BPCL)

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)

ये सभी कंपनियां अपनी वेबसाइटों पर 'पेट्रोल/डीजल प्राइस' या 'फ्यूल प्राइस' सेक्शन में रोज़ाना की दरें अपडेट करती हैं।

