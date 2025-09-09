Petrol-Diesel Price Today: क्रूड ऑयल की कीमतों में आया बदलाव, जानिए आज भारत में किस दर पर बिकेगा ईंधन

Petrol-Diesel Price Today: भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट 9 सितंबर की सुबह 6 बजे जारी कर दिए हैं। ओएमसी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपडेट करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिल सकें। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिल सकें।

भारत में आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें

प्रमुख शहरों में पेट्रोल की कीमतें (प्रति लीटर):

नई दिल्ली: ₹94.77

मुंबई: ₹103.50

बेंगलुरु: ₹102.92

चेन्नई: ₹100.80

कोलकाता: ₹105.41

हैदराबाद: ₹107.46

गुरुग्राम: ₹95.56

लखनऊ: ₹94.73

नोएडा: ₹94.77

प्रमुख शहरों में डीजल की कीमतें (प्रति लीटर):

नई दिल्ली: ₹87.67

मुंबई: ₹90.03

बेंगलुरु: ₹90.99

चेन्नई: ₹92.49

कोलकाता: ₹92.02

हैदराबाद: ₹95.70

गुरुग्राम: ₹87.90

लखनऊ: ₹87.86

नोएडा: ₹87.89

एसएमएस के ज़रिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें

आप एसएमएस के ज़रिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर कोड के बाद "RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। बीपीसीएल के ग्राहक 9223112222 पर "RSP" और एचपीसीएल के ग्राहक 9222201122 पर "HP Price" लिखकर वर्तमान ईंधन कीमतें प्राप्त कर सकते हैं।

