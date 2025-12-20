Petrol Diesel Price Today: दिल्ली से लेकर मुंबई तक अपडेट हो गए पेट्रोल और डीजल के दाम, बस एक क्लिक से करें चेक

Petrol Diesel Price Today: तेल कंपनियों ने शुक्रवार सुबह पेट्रोल और डीजल के नए रेट अपडेट कर दिए हैं। हर दिन की तरह, कीमतें सुबह 6 बजे जारी की गईं। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 प्रति लीटर और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर रहा। अगर आप आज अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने का प्लान बना रहे हैं, तो अपने शहर में लेटेस्ट रेट जानना ज़रूरी है।

पेट्रोल और डीजल के आज के दाम

शहर पेट्रोल (₹/L) डीज़ल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे तय होती हैं?

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें केंद्र सरकार द्वारा तय प्रक्रिया से तय होती हैं। इसके बाद, राज्य सरकार के टैक्स, VAT और दूसरे चार्ज जोड़कर शहर के हिसाब से कीमतें तय की जाती हैं। तेल मार्केटिंग कंपनियां इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए रोज़ाना रेट अपडेट करती हैं, जिन्हें सभी रिटेल आउटलेट को फॉलो करना होता है।

SMS के ज़रिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS के ज़रिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहकों के लिए, शहर का कोड लिखकर उसके बाद “RSP” लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के ग्राहक 9223112222 पर “RSP” भेज सकते हैं, और HPCL के ग्राहक मौजूदा ईंधन की कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price” लिखकर भेज सकते हैं।

