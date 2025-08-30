Petrol-Diesel Price Today: 30 अगस्त को क्या सस्ता हो गया पेट्रोल और डीजल, ये हैं ईंधन की नई कीमतें
By अंजली चौहान | Updated: August 30, 2025 09:30 IST2025-08-30T09:29:09+5:302025-08-30T09:30:03+5:30
Petrol-Diesel Price Today: दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित पूरे भारत में शहर-वार दरें देखें।
Petrol-Diesel Price Today: 30 अगस्त, 2025 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तेल विपणन कंपनियों ने रोज की तरह आज सुबह 6 बजे अपडेट कर दिया है। कीमते को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपडेट करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिल सकें।
30 अगस्त को शहरवार पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें:
शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50
भारत में ईंधन की कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक
कच्चे तेल की कीमतें: वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें ईंधन की कीमतों का एक प्रमुख चालक हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल उत्पादन में कच्चा तेल मुख्य इनपुट है।
विनिमय दर: चूँकि भारत कच्चे तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, इसलिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य ईंधन की लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। कमज़ोर रुपया आमतौर पर ऊँची कीमतों का कारण बनता है।
कर: खुदरा ईंधन कीमतों में केंद्रीय और राज्य स्तरीय करों का एक बड़ा हिस्सा होता है। राज्यों में कर की दरें अलग-अलग होती हैं, जिससे क्षेत्रीय कीमतों में अंतर आता है।
शोधन लागत: कच्चे तेल को उपयोगी ईंधन में बदलने की लागत खुदरा कीमतों को प्रभावित करती है। ये लागत कच्चे तेल की गुणवत्ता और रिफाइनरी की दक्षता के आधार पर उतार-चढ़ाव कर सकती है।
माँग-आपूर्ति गतिशीलता: बाजार की माँग भी ईंधन की कीमतों को प्रभावित करती है। अधिक माँग कीमतों को बढ़ा सकती है क्योंकि आपूर्ति खपत के रुझान के अनुसार समायोजित होती है।