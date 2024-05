Petrol Diesel Price Today: मुंबई में आज भी पेट्रोल 104.21 रु प्रति लीटर, जानिए दिल्ली समेत देश भर में क्या है रेट..

By आकाश चौरसिया | Published: May 30, 2024 10:20 AM

Petrol Diesel Price Today: देश की राजधानी दिल्ली समेत अन्य महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियां अपनी वेबसाइट पर पेट्रोल और डीजल की कीमत है।

फाइल फोटो