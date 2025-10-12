Petrol-Diesel Price Today: दिल्ली-मुंबई समेत सभी शहरों में जारी हो गए ईंधन के दाम, जानें 12 अक्टूबर को क्या है कीमतें

Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतें, जो रोजमर्रा के खर्चों को सीधे प्रभावित करती हैं, देश की तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) हर सुबह 6 बजे अपडेट करती हैं। ये कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपये की विनिमय दर के अनुसार बदलती रहती हैं।

नई दिल्ली से बेंगलुरु तक, आज, 12 अक्टूबर, 2025 के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस प्रकार हैं:

पेट्रोल की आज की कीमतें, 12 अक्टूबर: प्रमुख शहरों में दरें

शहर का नाम पेट्रोल की कीमत (₹/लीटर) डीजल की कीमत (₹/लीटर)

दिल्ली 94.77 87.67

मुंबई 103.50 90.03

कोलकाता 105.41 92.02

चेन्नई 100.90 92.48

गुरुग्राम 95.30 87.77

नोएडा 95.12 88.29

बेंगलुरु 102.98 91.04

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.81

चंडीगढ़ 94.30 82.45

पटना 105.56 91.80

एसएमएस के जरिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें

आप अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें एसएमएस के जरिए आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर कोड के बाद "RSP" लिखकर 9224992249 पर मैसेज करें। बीपीसीएल के ग्राहक 9223112222 पर "RSP" और एचपीसीएल के ग्राहक ईंधन की मौजूदा कीमतें जानने के लिए 9222201122 पर "HP Price" मैसेज कर सकते हैं।

