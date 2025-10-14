Petrol-Diesel Price Today: 14 अक्टूबर बदल गई ईंधन की कीमतें, जानें आज किस भाव में बिक रहा पेट्रोल और डीजल
By अंजली चौहान | Updated: October 14, 2025 07:36 IST2025-10-14T07:35:45+5:302025-10-14T07:36:22+5:30
Petrol-Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियाँ प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपडेट करती हैं।
Petrol-Diesel Price Today: हर रोज तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें जारी करती हैं। यह कीमतें रोज सुबह 6 बजे जारी की जाती है जिसके आधार पर पूरे दिन तेल की बिक्री की जाती है। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को नवीनतम और सटीक ईंधन कीमतों तक पहुँच प्राप्त हो।
भारत में आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें
शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50
एसएमएस के ज़रिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें
आप एसएमएस के ज़रिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर कोड के बाद "RSP" लिखकर 9224992249 पर मैसेज करें। बीपीसीएल के ग्राहक 9223112222 पर "RSP" और एचपीसीएल के ग्राहक ईंधन की मौजूदा कीमतें जानने के लिए 9222201122 पर "HP Price" मैसेज कर सकते हैं।