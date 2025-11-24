Petrol-Diesel Price Today: फ्यूल के ताजा दाम जारी, जानें आज आपकी जेब पर क्या होगा असर

Petrol-Diesel Price Today: भारत में करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन और देश की अर्थव्यवस्था के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक महत्वपूर्ण कारक होती हैं। हर दिन, देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियाँ, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन ईंधनों के खुदरा मूल्यों को अपडेट करती हैं।

यह अपडेट रोज़ाना सुबह 6 बजे होता है, जिसे 'डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग' कहा जाता है। इस व्यवस्था के तहत, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव, विदेशी मुद्रा विनिमय दर (रुपये और डॉलर के बीच), केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए टैक्स (उत्पाद शुल्क और वैट), और डीलर कमीशन जैसे कई कारकों के आधार पर कीमतें निर्धारित की जाती हैं।

24 नवंबर, 2025 की सुबह, ओएमसीज ने एक बार फिर नए दाम जारी कर दिए हैं। वाहन चालकों, ट्रांसपोर्टरों और हर नागरिक के लिए ये नई दरें आज से लागू हो गई हैं, जो उनकी मासिक बजट और दैनिक यात्रा की लागत को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगी।

भारत में आज पेट्रोल डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

SMS से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS से अपने शहर में लेटेस्ट पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के कस्टमर शहर का कोड लिखकर “RSP” लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के कस्टमर 9223112222 पर “RSP” भेज सकते हैं, और HPCL के कस्टमर अभी के फ्यूल प्राइस जानने के लिए 9222201122 पर “HP Price” भेज सकते हैं।

