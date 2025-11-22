Petrol-Diesel Price Today: ईंधन के दाम जारी, इन शहरों में कीमतों में गिरावट, जानें

Petrol-Diesel Price Today: OMCs रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं, जो उन्हें दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में होने वाले उतार-चढ़ाव के हिसाब से बदलती हैं। यह रोज़ाना बदलाव ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है और यह पक्का करता है कि ग्राहकों को सबसे नई और सही फ्यूल कीमतें मिलें। केंद्र और कई राज्य सरकारों द्वारा टैक्स में कटौती के बाद, भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें मई 2022 से एक जैसी हैं।

भारत में आज पेट्रोल डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

SMS से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS से अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की लेटेस्ट कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के कस्टमर शहर का कोड लिखकर “RSP” लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के कस्टमर 9223112222 पर “RSP” भेज सकते हैं, और HPCL के कस्टमर अभी के फ्यूल प्राइस जानने के लिए 9222201122 पर “HP Price” भेज सकते हैं।

Web Title: Petrol-Diesel Price Today on November 22 2025 Fuel prices fall in these cities