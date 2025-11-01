Petrol-Diesel Price Today: 1 नवंबर को बदल गए ईंधन के दाम, जानिए क्या है आज आपके शहर में रेट

Petrol-Diesel Price Today: 1 नवंबर 2025 को ईंधन के दामों में कुछ बदलाव हुए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपके शहर में स्थानीय वैट और परिवहन शुल्क के कारण हर दिन सुबह 6 बजे बदलती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को नवीनतम और सटीक ईंधन कीमतों तक पहुँच प्राप्त हो।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

एसएमएस के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें

आप एसएमएस के माध्यम से अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की नवीनतम कीमतें आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक अपने शहर का कोड और उसके बाद “RSP” लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजें। बीपीसीएल के ग्राहक “RSP” लिखकर 9223112222 पर भेज सकते हैं, और एचपीसीएल के ग्राहक वर्तमान ईंधन कीमतें जानने के लिए “HP Price” लिखकर 9222201122 पर भेज सकते हैं।

भारत में ईंधन की कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक

कच्चे तेल की कीमतें: वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें ईंधन की कीमतों का एक प्रमुख चालक हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल उत्पादन में कच्चा तेल मुख्य इनपुट है।

विनिमय दर: चूँकि भारत कच्चे तेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, इसलिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य ईंधन की लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। एक कमजोर रुपया आमतौर पर उच्च कीमतों का कारण बनता है।

कर: खुदरा ईंधन कीमतों में केंद्रीय और राज्य स्तरीय करों का बड़ा हिस्सा होता है। राज्यों में कर की दरें अलग-अलग होती हैं, जिससे क्षेत्रीय कीमतों में अंतर आता है।

शोधन लागत: कच्चे तेल को उपयोगी ईंधन में बदलने की लागत खुदरा कीमतों को प्रभावित करती है। ये लागत कच्चे तेल की गुणवत्ता और रिफाइनरी की दक्षता के आधार पर उतार-चढ़ाव कर सकती है।

मांग-आपूर्ति गतिशीलता: बाजार की मांग भी ईंधन की कीमतों को प्रभावित करती है। अधिक मांग कीमतों को बढ़ा सकती है क्योंकि आपूर्ति खपत के रुझान के अनुसार समायोजित होती है।

