Petrol-Diesel Price Today: 25 अगस्त को जारी हो गए पेट्रोल और डीजल के दाम, फटाफट चेक करें लेटेस्ट रेट

Petrol-Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) रोज़ाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपडेट करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिल सकें।

भारत में आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

एसएमएस के जरिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें

आप एसएमएस के जरिए अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की नवीनतम कीमतें आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक, शहर कोड के बाद "RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। बीपीसीएल के ग्राहक "RSP" लिखकर 9223112222 पर भेज सकते हैं, और एचपीसीएल के ग्राहक वर्तमान ईंधन कीमतें जानने के लिए "HP Price" लिखकर 9222201122 पर भेज सकते हैं।

