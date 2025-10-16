Petrol, Diesel Price Today: टंकी फुल कराने से पहले चेक करें अपने शहर में पेट्रोल के दाम, जानें आज क्या है नया रेट

Petrol, Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियाँ प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपडेट करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को नवीनतम और सटीक ईंधन कीमतों तक पहुँच प्राप्त हो।

भारत में आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर    पेट्रोल (₹/लीटर)   डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली   94.72   87.62
मुंबई    104.21  92.15
कोलकाता   103.94  90.76
चेन्नई   100.75  92.34
अहमदाबाद   94.49  90.17
बेंगलुरु   102.92  89.02
हैदराबाद   107.46  95.70
जयपुर   104.72  90.21
लखनऊ   94.69  87.80
पुणे   104.04  90.57
चंडीगढ़  94.30  82.45
इंदौर   106.48  91.88
पटना   105.58  93.80
सूरत   95.00  89.00
नासिक 95.50  89.50

एसएमएस के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें

आप एसएमएस के माध्यम से अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की नवीनतम कीमतें आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर कोड के बाद "RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। बीपीसीएल के ग्राहक 9223112222 पर "RSP" और एचपीसीएल के ग्राहक 9222201122 पर "HP Price" लिखकर वर्तमान ईंधन मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।

