Petrol-Diesel Price Today: कच्चे तेल के दामों में आया बदलाव! जानें भारत में क्या हुआ आज पेट्रोल-डीजल का दाम

Petrol-Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनी रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं, जो उन्हें दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में होने वाले उतार-चढ़ाव के हिसाब से बदलती हैं। यह रोज़ाना बदलाव ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है और यह पक्का करता है कि ग्राहकों को सबसे नई और सही फ्यूल कीमतें मिलें।

भारत में आज पेट्रोल डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

केंद्र और कई राज्य सरकारों द्वारा टैक्स में कटौती के बाद, भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें मई 2022 से एक जैसी हैं।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ (OMCs) रोज़ सुबह 6 बजे फ्यूल की कीमतों को अपडेट करती हैं, जिसमें ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट में उतार-चढ़ाव को एडजस्ट किया जाता है। हालाँकि ये रेट टेक्निकली मार्केट से जुड़े होते हैं, लेकिन इन पर एक्साइज़ ड्यूटी, बेस प्राइसिंग फ्रेमवर्क और इनफॉर्मल प्राइस कैप जैसे रेगुलेटरी तरीकों का भी असर पड़ता है।

SMS से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS से अपने शहर में लेटेस्ट पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के कस्टमर शहर का कोड लिखकर “RSP” लिखकर 9224992249 पर भेज सकते हैं। BPCL के कस्टमर 9223112222 पर “RSP” भेज सकते हैं, और HPCL के कस्टमर अभी के फ्यूल प्राइस जानने के लिए 9222201122 पर “HP Price” भेज सकते हैं।

