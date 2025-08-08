Petrol-Diesel Price Today: आज सुबह-सुबह जारी हो गए पेट्रोल और डीजल के दाम, बस एक क्लिक से करें चेक
By अंजली चौहान | Updated: August 8, 2025 08:34 IST2025-08-08T08:32:34+5:302025-08-08T08:34:16+5:30
Petrol-Diesel Price Today: दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित पूरे भारत में शहर-वार दरें देखें।
Petrol-Diesel Price Today: भारत में तेल विपणन कंपनियाँ (OMCs) जैसे इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें अपडेट करती हैं। यह नीति "डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग" कहलाती है, जो 16 जून 2017 से लागू हुई थी। इस प्रणाली के तहत, ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के आधार पर प्रतिदिन बदलती रहती हैं। ये कीमतें सुबह 6 बजे अपडेट की गई हैं और दिन भर में स्थिर रहती हैं।
8 अगस्त 2025 को पेट्रोल और डीजल की कीमतें
दिल्ली:
पेट्रोल: ₹94.77 प्रति लीटर
डीजल: ₹87.67 प्रति लीटर
मुंबई:
पेट्रोल: ₹103.50 प्रति लीटर
डीजल: ₹90.03 प्रति लीटर
कोलकाता:
पेट्रोल: ₹106.64 प्रति लीटर
डीजल: ₹93.16 प्रति लीटर (जानकारी 7 अगस्त की है)
चेन्नई:
पेट्रोल: ₹101.51 प्रति लीटर (7 अगस्त)
डीजल: ₹91.53 प्रति लीटर (7 अगस्त)
नोएडा:
पेट्रोल: ₹94.71 प्रति लीटर
डीजल: ₹87.81 प्रति लीटर
लखनऊ:
पेट्रोल: ₹96.57 प्रति लीटर
डीजल: ₹87.79 प्रति लीटर
गुरुग्राम:
पेट्रोल: ₹95.50 प्रति लीटर
डीजल: ₹87.97 प्रति लीटर
पटना:
पेट्रोल: ₹105.47 प्रति लीटर
डीजल: ₹91.71 प्रति लीटर
चंडीगढ़:
पेट्रोल: ₹94.30 प्रति लीटर
डीजल: ₹82.45 प्रति लीटर
ऐसे भी देख सकते हैं ईंधन की कीमतें
दैनिक अपडेट के चलते, अपनी सिटी में सही और लेटेस्ट दाम जानने के लिए तेल कंपनियों की वेबसाइट या उनके मोबाइल ऐप्स सबसे भरोसेमंद माध्यम हैं।
इंडियन ऑयल (Indian Oil): आप इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर या उनके मोबाइल ऐप "IndianOil One" को डाउनलोड करके अपने शहर की कीमतें देख सकते हैं। इसके अलावा, आप एक SMS भेजकर भी अपने शहर के दाम जान सकते हैं। इसके लिए, RSP
भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum): BPCL के ग्राहक "Hello BPCL" ऐप का उपयोग कर सकते हैं या उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum): HPCL के ग्राहक "My HPCL" ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
इन ऐप्स और वेबसाइट पर, आप सिर्फ अपने शहर ही नहीं, बल्कि भारत के किसी भी शहर में पेट्रोल और डीज़ल के दाम चेक कर सकते हैं।