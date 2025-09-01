Petrol, Diesel Price Today: सितंबर के पहले दिन तेल के दाम में उछाल! जानें सभी शहरों में क्या है रेट

Petrol, Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) रोज़ाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपडेट करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिल सकें। चूंकि भारत अपनी अधिकांश कच्चे तेल की जरूरतों को आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर हमारे घरेलू ईंधन मूल्यों पर दिखता है।

सरकारें भी इन कीमतों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए विभिन्न कर (जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य वैट) ईंधन की खुदरा कीमतों का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। यही वजह है कि अलग-अलग राज्यों और शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम भिन्न होते हैं।

हर दिन सुबह 6 बजे, तेल विपणन कंपनियां अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के आधार पर नई कीमतें जारी करती हैं। ये दैनिक संशोधन उपभोक्ताओं को अचानक होने वाले बड़े झटकों से बचाने के लिए किए जाते हैं। इसलिए, यह जानना हमेशा प्रासंगिक होता है कि आज आपके शहर में ईंधन की कीमतें क्या हैं।

1 सितंबर को शहरवार पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें:

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

एसएमएस के जरिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें

आप एसएमएस के ज़रिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर कोड के बाद "RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। बीपीसीएल के ग्राहक 9223112222 पर "RSP" और एचपीसीएल के ग्राहक 9222201122 पर "HP Price" लिखकर वर्तमान ईंधन कीमतें प्राप्त कर सकते हैं।

