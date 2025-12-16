Petrol-Diesel Price Today: आज जेब पर कितना पड़ेगा असर? जानिए अपने शहर में ईंधन के लेटेस्ट रेट

Petrol-Diesel Price Today: हर दिन की तरह, 16 दिसंबर के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नवीनतम खुदरा मूल्य जारी कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और रुपये-डॉलर की विनिमय दर का सीधा असर इन घरेलू कीमतों पर पड़ता है, जो हर सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं। यह रोज़ाना का बदलाव पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को सबसे नई और सही फ्यूल की कीमतें मिलें।

टंकी फुल कराने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपके शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, या अन्य स्थानों पर आज ईंधन का क्या भाव है।

भारत में आज पेट्रोल डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

SMS के जरिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कैसे चेक करें

आप SMS के जरिए अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहकों के लिए, शहर का कोड लिखकर उसके बाद “RSP” लिखकर 9224992249 पर भेजें। BPCL के ग्राहक 9223112222 पर “RSP” भेज सकते हैं, और HPCL के ग्राहक मौजूदा ईंधन कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price” लिखकर भेज सकते हैं।

