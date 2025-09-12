Petrol-Diesel Price Today: देशभर में जारी हो गए तेल की नई कीमतें, घर से निकलने से पहले जरूर करें चेक
By अंजली चौहान | Updated: September 12, 2025 08:04 IST2025-09-12T08:03:41+5:302025-09-12T08:04:52+5:30
Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के आधार पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे संशोधित की जाती हैं। इसलिए, आपके शहर में वास्तविक कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं।
Petrol-Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपडेट करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिल सकें।
12 सितंबर को पेट्रोल और डीजल के दाम
शहर पेट्रोल (₹ प्रति लीटर) डीजल (₹ प्रति लीटर)
दिल्ली ₹94.77 ₹87.67
मुंबई ₹103.50 ₹90.03
कोलकाता ₹105.41 ₹92.02
चेन्नई ₹100.80 ₹92.39
बेंगलुरु ₹102.92 ₹90.99
हैदराबाद ₹107.46 ₹95.70
नोएडा ₹94.77 ₹90.14
लखनऊ ₹96.57 ₹87.81
गुरुग्राम ₹97.49 ₹90.35
जयपुर ₹104.41 ₹89.93
पटना ₹94.04 ₹91.83
एसएमएस के जरिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें
आप एसएमएस के ज़रिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर कोड के बाद "RSP" लिखकर 9224992249 पर भेजें। बीपीसीएल के ग्राहक 9223112222 पर "RSP" और एचपीसीएल के ग्राहक 9222201122 पर "HP Price" लिखकर वर्तमान ईंधन कीमतें प्राप्त कर सकते हैं।