Petrol, Diesel Price Today: घर से निकलने से पहले चेक कर लें ईंधन के दाम, जानें आज कहां सस्ता और कहां महंगा मिल रहा तेल

Petrol, Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) रोज़ाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपडेट करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिल सकें।

भारत में आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीज़ल (₹/लीटर)

दिल्ली 94.72 87.62

मुंबई 104.21 92.15

कोलकाता 103.94 90.76

चेन्नई 100.75 92.34

अहमदाबाद 94.49 90.17

बेंगलुरु 102.92 89.02

हैदराबाद 107.46 95.70

जयपुर 104.72 90.21

लखनऊ 94.69 87.80

पुणे 104.04 90.57

चंडीगढ़ 94.30 82.45

इंदौर 106.48 91.88

पटना 105.58 93.80

सूरत 95.00 89.00

नासिक 95.50 89.50

एसएमएस के जरिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे देखें

आप अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें एसएमएस के जरिए आसानी से देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर कोड के बाद "RSP" लिखकर 9224992249 पर मैसेज करें। बीपीसीएल के ग्राहक 9223112222 पर "RSP" और एचपीसीएल के ग्राहक ईंधन की मौजूदा कीमतें जानने के लिए 9222201122 पर "HP Price" मैसेज कर सकते हैं।

Web Title: Petrol Diesel Price On 10 August 2025 Check City-Wise Rates Across India Including In Delhi