Petrol-Diesel Price: अमरावती में पेट्रोल की कीमत 109.74 रुपये प्रति लीटर और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में 82.46 रुपये, आंध्र प्रदेश में सबसे महंगा

नई दिल्लीः सरकार ने राज्यसभा में कहा कि आंध्र प्रदेश में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगे हैं, जिसका मुख्य कारण राज्य द्वारा लगाया जाने वाला सबसे अधिक मूल्य वर्द्धित कर (वैट) है, जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में ईंधन की कीमतें सबसे कम हैं। ईंधन कीमतों में असमानता से जुड़े एक सवाल के लिखित जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में पेट्रोल की कीमत 109.74 रुपये प्रति लीटर है, जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में यही पेट्रोल 82.46 रुपये प्रति लीटर मिलता है।

उन्होंने कहा, “पेट्रोल और डीजल की अंतिम कीमतों में केंद्र सरकार द्वारा तय उत्पाद शुल्क और संबंधित राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा तय वैट या कर शामिल होते हैं।” उन्होंने कहा कि देश भर में दरों में अंतर अलग-अलग मालभाड़ा दरों और वैट या स्थानीय करों के कारण होता है, जो विभिन्न राज्यों में एक समान नहीं होते हैं।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित आंध्र प्रदेश पेट्रोल पर सबसे अधिक 29.06 रुपये प्रति लीटर वैट वसूलता है, जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में यह केवल 0.82 रुपये प्रति लीटर है। यह वैट केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क के रूप में लगाए गए 21.90 रुपये प्रति लीटर के ऊपर वसूला जाता है।

इसी तरह, आंध्र प्रदेश में डीजल की कीमत 97.57 रुपये प्रति लीटर है, जिसमें 21.56 रुपये प्रति लीटर वैट है। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में डीजल की कीमत 78.05 रुपये प्रति लीटर है, क्योंकि वहां वैट सबसे कम (0.77 रुपये प्रति लीटर) है। आंध्र प्रदेश के बाद वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) शासित केरल में पेट्रोल की कीमत 107.48 रुपये प्रति लीटर है।

कांग्रेस-शासित तेलंगाना उससे कुछ ही पीछे है, जहां पेट्रोल 107.46 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कई भाजपा-शासित राज्यों में भी पेट्रोल की कीमतें अधिक हैं, जिनमें मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 106.52 रुपये प्रति लीटर, पटना में 105.23 रुपये प्रति लीटर (जहां भाजपा एवं जद(यू) एवं कुछ अन्य दलों के गठबंधन का शासन है), राजस्थान के जयपुर में 104.72 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 103.54 रुपये प्रति लीटर शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस-शासित पश्चिम बंगाल में कोलकाता में पेट्रोल 105.41 रुपये प्रति लीटर है।

महानगरों में दिल्ली में हमेशा ईंधन सस्ता रहा है, क्योंकि यहां कम कर लगाए जाते हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर है, क्योंकि वहां 15.40 रुपये प्रति लीटर वैट लगाया जाता है। सरकार द्वारा दिये गये उत्तर के अनुसार, अन्य राज्य जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक है।

उनमें ओडिशा (भुवनेश्वर में 101.11 रुपये प्रति लीटर), कर्नाटक (बेंगलुरु में 102.92 रुपये), तमिलनाडु (चेन्नई में 100.80 रुपये) और जम्मू-कश्मीर (श्रीनगर में 100.71 रुपये प्रति लीटर) शामिल हैं। इसके विपरीत, दमन में पेट्रोल 92.44 रुपये प्रति लीटर मिलता है। कम वैट दरों वाले छोटे राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में भी पेट्रोल सस्ता है।

जिनमें पणजी (96.43 रुपये) और चंडीगढ़ (94.30 रुपये) शामिल हैं। सरकार के जवाब के अनुसार डीजल की कीमतों में भी कमोबेश ऐसा ही रुझान देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में डीजल 97.57 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, इसके बाद केरल के तिरुवनंतपुरम में 96.48 रुपये, हैदराबाद में 95.70 रुपये और रायपुर में 93.39 रुपये प्रति लीटर है।

बिहार और भाजपा शासित ओडिशा में डीजल की कीमत 91 से 93 रुपये प्रति लीटर के दायरे में है। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में डीजल सबसे सस्ता है, जहां इसकी कीमत 78.05 रुपये प्रति लीटर है। दिल्ली में डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर बिकता है, जबकि गोवा में इसकी कीमत 87.81 रुपये प्रति लीटर है।

गोपी ने कहा कि केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 और मई 2022 में दो चरणों में पेट्रोल पर कुल 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 16 रुपये प्रति लीटर तक उत्पाद शुल्क घटाया था, जिसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया।

