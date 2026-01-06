Petrol and Diesel Price Today: 6 जनवरी की सुबह अपडेट हो गई तेल की कीमतें, घर से निकलने से पहले करें चेक
By अंजली चौहान | Updated: January 6, 2026 07:57 IST2026-01-06T07:56:58+5:302026-01-06T07:57:10+5:30
Petrol and Diesel Price Today: ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ (OMCs) रोज़ाना सुबह 6 बजे फ्यूल की कीमतें अपडेट करती हैं, जो ग्लोबल कच्चे तेल बाजारों में उतार-चढ़ाव के हिसाब से एडजस्ट की जाती हैं।
Petrol and Diesel Price Today: भारतीय तेल विपणन कंपनियां रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं, जो ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव के हिसाब से होती हैं। यह रोज़ाना का बदलाव पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को सबसे नई और सही फ्यूल की कीमतें मिलें।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें
शहर पेट्रोल (₹/L) डीजल (₹/L)
दिल्ली 94.72 87.62
मुंबई 104.21 92.15
कोलकाता 103.94 90.76
चेन्नई 100.75 92.34
अहमदाबाद 94.49 90.17
बेंगलुरु 102.92 89.02
हैदराबाद 107.46 95.70
जयपुर 104.72 90.21
लखनऊ 94.69 87.80
पुणे 104.04 90.57
चंडीगढ़ 94.30 82.45
इंदौर 106.48 91.88
पटना 105.58 93.80
सूरत 95.00 89.00
नासिक 95.50 89.50
SMS के जरिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे चेक करें
आप SMS के ज़रिए अपने शहर में पेट्रोल और डीज़ल की ताज़ा कीमतें आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर का कोड लिखकर उसके बाद “RSP" लिखकर 9224992249 पर भेज सकते हैं। BPCL के ग्राहक 9223112222 पर “RSP" भेज सकते हैं, और HPCL के ग्राहक मौजूदा ईंधन की कीमतें पाने के लिए 9222201122 पर “HP Price" लिखकर भेज सकते हैं।