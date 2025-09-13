Petrol and Diesel Price Today: शनिवार को क्या है ईंधन के दाम? बस एक क्लिक से चेक करें लेटेस्ट अपडेट

Petrol and Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं, जो उन्हें वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार बदलती रहती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिलें।

13 सितंबर 2025 को भारत के कई शहरों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें इस प्रकार हैं:

पेट्रोल के दाम (प्रति लीटर):

नई दिल्ली: ₹94.77

मुंबई: ₹103.50

कोलकाता: ₹105.41

चेन्नई: ₹100.80

गुरुग्राम: ₹95.51

नोएडा: ₹94.85

बेंगलुरु: ₹102.92

लखनऊ: ₹94.58

हैदराबाद: ₹107.46

पटना: ₹105.60

डीजल के दाम (प्रति लीटर):

नई दिल्ली: ₹87.67

मुंबई: ₹90.03

कोलकाता: ₹92.02

चेन्नई: ₹92.39

गुरुग्राम: ₹87.97

नोएडा: ₹87.98

बेंगलुरु: ₹90.99

लखनऊ: ₹87.68

हैदराबाद: ₹95.70

पटना: ₹91.83

सीएनजी के दाम (प्रति किलोग्राम):

नई दिल्ली: ₹76.09

मुंबई: ₹77.00

कोलकाता: ₹90.00

चेन्नई: ₹91.50

बेंगलुरु: ₹89.00

हैदराबाद: ₹96.00

ईंधन की कीमतें कहां से चेक करें:

पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं। आप इन कीमतों को विभिन्न तरीकों से चेक कर सकते हैं:

इंडियन ऑयल (IOCL) की वेबसाइट: आप इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने शहर का पिन कोड डालकर कीमतों की जांच कर सकते हैं।

मोबाइल ऐप: IOCL, BPCL, और HPCL जैसी तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप आपको अपने आस-पास के पेट्रोल पंप पर ईंधन की कीमतों की जानकारी देते हैं।

SMS सेवा: आप कंपनियों द्वारा प्रदान की गई SMS सेवा का उपयोग करके भी कीमतें जान सकते हैं। उदाहरण के लिए, इंडियन ऑयल के लिए, आपको "RSP Dealer Code" लिखकर 9224992249 पर भेजना होता है।

थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स और ऐप्स: कई वित्तीय समाचार वेबसाइटें और ऐप्स भी दैनिक ईंधन की कीमतें प्रकाशित करते हैं।

