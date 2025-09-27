Petrol-Diesel Price Today: सुबह-सुबह आ गए तेल के नए दाम, अभी देखें क्या है रेट

Petrol-Diesel Price Today: तेल विपणन कंपनियाँ रोज़ाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपडेट करती हैं। यह दैनिक संशोधन पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को ईंधन की नवीनतम और सटीक कीमतें मिलें।

भारत में प्रमुख शहरों में कीमतें

शहर पेट्रोल की कीमत (₹ प्रति लीटर) डीजल की कीमत (₹ प्रति लीटर)

दिल्ली ₹94.77 ₹87.67

मुंबई ₹103.50 ₹90.03

कोलकाता ₹105.41 ₹92.02

चेन्नई ₹100.90 ₹92.48

बेंगलुरु ₹102.92 ₹90.99

हैदराबाद ₹107.46 ₹95.70

लखनऊ ₹94.69 ₹87.81

पटना ₹105.56 ₹91.80

अपने शहर में सटीक कीमत कैसे देखें?

पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना बदल सकती हैं, और अपने शहर की सबसे सटीक और नवीनतम कीमत जानने के लिए आप इन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:

SMS के माध्यम से:

इंडियन ऑयल (IOCL): अपने शहर के कोड के साथ 'RSP' टाइप करें और इसे 9224992249 पर भेज दें।

भारत पेट्रोलियम (BPCL): अपने शहर के कोड के साथ 'RSP' टाइप करें और इसे 9223112222 पर भेज दें।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL): अपने शहर के कोड के साथ 'HPPRICE' टाइप करें और इसे 9222201122 पर भेज दें।

मोबाइल ऐप्स: तेल कंपनियों के आधिकारिक मोबाइल ऐप्स (जैसे Fuel@IOC, SmartDrive/Hello BPCL, My HPCL) का उपयोग करें।

वेबसाइट: आप संबंधित तेल कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी कीमतों की जांच कर सकते हैं।

कीमतें कैसे तय होती हैं?

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं और रोजाना संशोधित की जाती हैं:

कच्चे तेल की कीमतें: वैश्विक बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं।

विनिमय दर: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की विनिमय दर।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise Duty): केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स।

राज्य सरकार का वैट (VAT): राज्यों द्वारा लगाया गया मूल्य वर्धित कर। यह हर राज्य में अलग-अलग होता है, इसीलिए अलग-अलग शहरों में कीमतें अलग होती हैं।

परिवहन लागत और डीलर कमीशन: तेल को रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक पहुंचाने की लागत और पेट्रोल पंप डीलर का कमीशन भी इसमें जोड़ा जाता है।

