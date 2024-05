Paytm Q4 Results: 550 करोड़ रुपये का घाटा, पेटीएम बेहाल, परिचालन आय 2.8 प्रतिशत घटकर 2267.1 रुपये, शेयर बाजार को दी जानकारी

May 22, 2024

Paytm Q4 Results: कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि परिचालन आय 2.8 प्रतिशत घटकर 2,267.1 रुपये हो गई, पिछले साल समान अवधि में यह 2,464.6 करोड़ रुपये थी।