कौन थे पीयूष पांडे, 70 साल में दुनिया को कहा अलविदा, "मिले सुर मेरा तुम्हारा"...
By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 24, 2025 10:59 IST2025-10-24T10:49:50+5:302025-10-24T10:59:21+5:30
विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे एक रचनात्मक प्रतिभा थे जिन्होंने भारतीय विज्ञापन जगत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में आकार दिया।
मुंबईः विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का शुक्रवार को निधन हो गया। फेविकोल, कैडबरी और एशियन पेंट्स सहित दुनिया के कई विज्ञापन लिखकर धाक जमा दी। पद्म श्री से सम्मानित और भारतीय विज्ञापन जगत के निर्माता पीयूष पांडे ने 70 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहा। ओगिल्वी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य रचनात्मक अधिकारी पांडे को आधुनिक भारतीय विज्ञापन के निर्माता के रूप में व्यापक रूप से माना जाता था। वह "एक संक्रमण से जूझ रहे थे जिसने एक गंभीर रूप ले लिया।" प्रणव अदाणी ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।
मेरे बेहद प्यारे दोस्त पीयूष पांडे के निधन से स्तब्ध हूँ। वह एक रचनात्मक प्रतिभा थे जिन्होंने भारतीय विज्ञापन जगत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में आकार दिया। उनके विचार उद्योग के मानक थे और उन्होंने कहानीकारों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनकी गर्मजोशी और बुद्धिमता की बहुत कमी खलेगी। पांडे का करियर कई प्रतिष्ठित अभियानों का रहा जो एक सांस्कृतिक घटना बन गए।
उन्होंने भारत के सबसे यादगार राजनीतिक नारों में से एक "अब की बार, मोदी सरकार" को गढ़ने में मदद की। उनका अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा। भारतीय विज्ञापन जगत की आवाज़ पांडे लगभग चार दशकों से विज्ञापन उद्योग में कार्यरत थे। वे ओगिल्वी के विश्वव्यापी मुख्य रचनात्मक अधिकारी और भारत में कार्यकारी अध्यक्ष थे।
पांडे 1982 में ओगिल्वी से जुड़े और उन्होंने सनलाइट डिटर्जेंट के लिए अपना पहला विज्ञापन लिखा। छह साल बाद वे कंपनी के रचनात्मक विभाग में शामिल हो गए और फेविकोल, कैडबरी, एशियन पेंट्स, लूना मोपेड, फॉर्च्यून ऑयल और कई अन्य ब्रांडों के लिए उल्लेखनीय विज्ञापन बनाए।
उनके नेतृत्व में ओगिल्वी इंडिया को द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा किए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण, एजेंसी रेकनर में 12 वर्षों तक नंबर 1 एजेंसी का दर्जा दिया गया। पांडे ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें पद्मश्री भी शामिल है, जो उन्हें 2016 में प्रदान किया गया था।
अभिनय में पदार्पण पांडे ने अभिनय में भी कदम रखा और 2013 में जॉन अब्राहम अभिनीत फिल्म "मद्रास कैफ़े" और मैजिक पेंसिल प्रोजेक्ट वीडियोज़ (आईसीआईसीआई बैंक का एक मार्केटिंग अभियान) में दिखाई दिए। पांडे "मिले सुर मेरा तुम्हारा" के गीतकार भी थे, जो राष्ट्रीय एकता और विविधता में एकता को बढ़ावा देने वाला एक भारतीय गीत था।
व्यापार, विज्ञापन और राजनीति जगत के लोगों ने पीयूष पांडे को श्रद्धांजलि दी। एक्स पर एक पोस्ट में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "भारतीय विज्ञापन जगत के एक दिग्गज और दिग्गज, उन्होंने रोज़मर्रा के मुहावरों, ज़मीनी हास्य और सच्ची गर्मजोशी को संचार में लाकर संचार को बदल दिया। कई मौकों पर उनसे बातचीत करने के अवसर मिले।
उनके परिवार, दोस्तों और पूरी रचनात्मक बिरादरी के प्रति हार्दिक संवेदना। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।" कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने कहा, "यह दुखद है कि पीयूष पांडे हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने 2003 में एक अभियान के साथ कोटक महिंद्रा बैंक की शुरुआत की थी, जिसमें बैंकिंग को "सामान्य ज्ञान" बताया गया था।
वह एक अद्भुत, अलग सोच रखने वाले और विनम्र व्यक्ति थे। उन्होंने रचनात्मकता को भारतीय संदर्भों के साथ बुना। उनकी कमी खलेगी।" पांडे को अपना "सबसे प्रिय मित्र" बताते हुए लेखक-स्तंभकार सुहेल सेठ ने कहा, "भारत ने न सिर्फ़ एक महान विज्ञापन दिमाग़ खोया है, बल्कि एक सच्चे देशभक्त और एक बेहतरीन सज्जन व्यक्ति को भी खोया है। अब स्वर्ग भी 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' पर नाचेगा।"