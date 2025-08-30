विदेश से मोहभंग, देश में कुछ करने की इच्छा?, 5 साल में 9800 से अधिक पेशेवर संयुक्त अरब अमीरात से केरल लौटे, लिंक्डइन टैलेंट इनसाइट्स रिपोर्ट में खुलासा

सऊदी अरब और ब्रिटेन से 1,600 से अधिक, कतर से 1,400 से अधिक और अमेरिका से 1,200 से अधिक पेशेवर वापस आए हैं।

सांकेतिक फोटो

कोच्चिः लिंक्डइन टैलेंट इनसाइट्स रिपोर्ट के अनुसार केरल में विदेश से कुशल पेशेवरों की वापसी में भारी वृद्धि देखी जा रही है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को केरल सरकार की सलाहकार संस्था केरल विकास एवं नवाचार रणनीतिक परिषद (के-डीआईएससी) द्वारा आयोजित 'स्किल केरल ग्लोबल समिट' में जारी की गई।

के-डीआईएससी की विज्ञप्ति के अनुसार, अध्ययन से पता चला है कि पिछले पांच वर्षों में 9,800 से अधिक पेशेवर संयुक्त अरब अमीरात से केरल लौट चुके हैं, जो लौटने वालों का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद सऊदी अरब और ब्रिटेन से 1,600 से अधिक, कतर से 1,400 से अधिक और अमेरिका से 1,200 से अधिक पेशेवर वापस आए हैं।

घरेलू प्रवासन की बात करें तो कर्नाटक से लगभग 7,700 पेशेवर वापस केरल आए, जिसके बाद तमिलनाडु से 4,900, महाराष्ट्र से 2,400, तेलंगाना से 1,000 और हरियाणा से 800 पेशवर वापस केरल आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, ''क्षेत्रीय प्रवासन मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, वैश्विक प्रवासन से सिविल और मैकेनिकल जैसे अन्य क्षेत्रों के उद्योगों को भी फायदा हो रहा है।''

लिंक्डइन के अनुसार, लौटने वाले पेशेवर मुख्य रूप से आईटी, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्रों में अवसर तलाश रहे हैं, जबकि कई लोग अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए भी लौट रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस रुझान के मुख्य कारण स्थिर रोजगार, परिवार के करीब होना और उच्च दबाव वाले महानगरों या विदेशी नौकरियों की तुलना में बेहतर काम-जीवन संतुलन है।

