ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से किन भारतीय ऐप्स पर पड़ेगा असर?, Dream11, MyTeam11, RummyCircle पर लगेगा बैन?

नई दिल्लीः लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने एवं शैक्षणिक और सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने वाले एक विधेयक को पारित कर दिया तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समाज में एक बहुत बड़ी बुराई आ रही है जिससे बचने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। ‘ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025’ को सदन में पारित कराने के लिए रखते हुए कहा कि ‘ऑनलाइन मनी गेम’ आज समाज में बड़ी चिंता का विषय बन गया है और कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इसकी लत लग जाती है तथा जिदंगी भर की बचत (ऑनलाइन) गेम में उड़ा देते हैं।

आरएमजी ऐसे किसी भी खेल को कहते हैं, चाहे वह कौशल-आधारित हो या संयोग-आधारित, जहाँ खिलाड़ी मौद्रिक पुरस्कार की उम्मीद में भाग लेने के लिए धन जमा करते हैं। यह विधेयक ऑनलाइन धन वाले खेलों और उनसे संबंधित सेवाओं, विज्ञापनों और वित्तीय लेनदेन को लक्षित करता है, जिससे वास्तविक धन वाले प्रारूपों पर निर्भर कई प्रमुख भारतीय ऐप्स और गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

यहां कुछ प्रमुख भारतीय ऐप्स और गेम्स की सूची दी गई है, जो नए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से प्रभावित होंगे-

1. ड्रीम11: एक अग्रणी फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ उपयोगकर्ता वर्चुअल टीम बनाने और वास्तविक दुनिया के खेलों, खासकर क्रिकेट, के प्रदर्शन के आधार पर नकद पुरस्कार जीतने के लिए भुगतान करते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर इसके 10 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हैं और इसकी रेटिंग 4.5/5 स्टार है। भारत के सबसे बड़े आरएमजी प्लेटफ़ॉर्म में से एक, ड्रीम11, अस्तित्व के संकट का सामना करेगा।

2. My11Circle: ड्रीम11 जैसा एक फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप, जो उपयोगकर्ताओं को टीम बनाने और नकद पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है। My11Circle का व्यवसाय मॉडल, जो प्रवेश शुल्क और नकद पुरस्कारों पर निर्भर है, गैरकानूनी घोषित कर दिया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर इसके 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हैं और इसकी रेटिंग 4.3/5 स्टार है।

3. हाउज़ैटः फ़ैंटेसी क्रिकेट ऐप है। असली पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध का सीधा असर हाउज़ैट पर पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पर इसके 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हैं और इसकी रेटिंग 4.6/5 स्टार है।

4. एसजी11 फ़ैंटेसी: फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफ़ॉर्म की तरह एसजी11 फ़ैंटेसी भी पैसे-आधारित गेमिंग पर प्रतिबंध से प्रभावित होगा। गूगल प्ले स्टोर पर 5,00,000 से ज़्यादा डाउनलोड हैं औ रेटिंग 3.6/5 स्टार है।

5. विनज़ो: टिकटॉक स्किल्स गेम्स का एक मल्टी-गेम प्लेटफ़ॉर्म जो कार्ड गेम, क्विज़ और कैज़ुअल गेम जैसी विभिन्न शैलियों में असली पैसे वाले गेम प्रदान करता है। विनज़ो की असली पैसे वाले फ़ॉर्मैट पर निर्भरता इसे प्रतिबंध के प्रति संवेदनशील बनाती है। Play Ludo Online गेम को गूगल प्ले स्टोर पर 50 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया है और इसकी रेटिंग 4.1/5 स्टार है।

मंत्री ने कहा, ‘‘फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिद्म ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है। अस्पष्ट एल्गोरिद्म होते हैं। हार निश्चित होती है। वित्तीय नुकसान होते हैं। कई परिवार बर्बाद हो गए। आत्महत्याएं भी हुई हैं।’’ आज लोकसभा में पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025, वास्तविक धन वाले खेलों (आरएमजी) पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव करता है।

सदन ने एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों की लगातार नारेबाजी के बीच बिना चर्चा के ध्वनिमत से ‘ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025’ को पारित कर दिया। वैष्णव ने एक अंग्रेजी अखबार की कर्नाटक के बारे में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 31 महीनों में 32 आत्महत्याएं इस तरह के मामलों में हुई हैं।

वैष्णव ने कहा, ‘‘यह लगभग स्थापित हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग, मनी गेमिंग के कारण परिवारों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।’’ उन्होंने दावा किया कि ऑनलाइन गेमिंग से धन शोधन और आतंकवाद का वित्तपोषण भी हो रहा है। मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयूएचओ) का हवाला देते हुए कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग को एक ‘डिसऑर्डर’ घोषित किया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ‘ई-स्पोर्ट्स’ और ‘ऑनलाइन सोशल गेमिंग’ को बढ़ावा देना चाहती है तथा इनके लिए प्राधिकरण बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गेम निर्माताओं को सहायता दी जाएगी। मंत्री ने कहा, ‘‘जब समाज और सरकार के राजस्व के बारे में चिंता करनी होती है तो इन दोनों के बीच में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्गीय परिवार (के कल्याण) को ही चुना है।

हमेशा समाज के फायदे को ही चुना है। कभी इससे समझौता नहीं किया है। और इस विधेयक में भी समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है।’’ उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग का हवाला देते हुए कहा, ‘‘समाज में जो एक बहुत बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए यह विधेयक लाया गया है।’’

इससे पहले, कई बार के स्थगन के बाद शाम पांच बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उक्त विधेयक के बारे में कहा कि इससे देश के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘हम देश के अंदर रोज आत्महत्याएं देखते हैं। परिवारों को बर्बाद होते देखते हैं।’’

अध्यक्ष बिरला ने कहा कि सदन में ऑनलाइन गेमिंग का विषय माननीय सदस्यों ने कई बार उठाया है और प्रतिपक्ष के सभी सांसदों ने हमेशा मांग की है कि इस संबंध में एक कानून बनना चाहिए। उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि इसमें सारा सदन एकमत है। इसलिए यह कानून लाया जा रहा है। आप चाहें तो इस विधेयक पर मैं 18 घंटे चर्चा कराऊंगा।’’

विधेयक में ऑनलाइन ‘मनी गेमिंग’ या उसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान हैं और यह इन्हें पेश करने या विज्ञापन देने वालों के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान करता है। ऑनलाइन मनी गेम में कोई व्यक्ति अधिक पैसा पाने की चाह में धन लगाकर खेलता है। यह विधेयक सभी तरह की ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ संबंधी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है।

इनमें पोकर, रमी जैसे गेम शामिल हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित हो जाने के बाद, ऑनलाइन मनी गेमिंग की पेशकश या सुविधा प्रदान करने पर 3 वर्ष तक की कैद और/या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मनी गेम का विज्ञापन करने पर दो साल तक की कैद और/या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

मनी गेम से संबंधित वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा देने पर तीन साल तक की कैद और/या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार अपराध करने पर 3 से 5 साल तक की कैद और 2 करोड़ रुपये तक के जुर्माने सहित बढ़ी हुई सज़ा दी जा सकती है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि विधेयक में प्रमुख धाराओं के तहत अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाने की मांग की गई है।

इस विधेयक में ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक खेल और सामाजिक खेल सहित ऑनलाइन खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने, उसे विनियमित करने और इसके विकास तथा विनियमन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान है। विधेयक में किसी कम्प्यूटर, मोबाइल उपकरण या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन ‘मनी गेम’ के प्रस्ताव, संचालन, सरलीकरण, विज्ञापन, प्रचार और भागीदारी को निषिद्ध किया गया है, विशेषकर जहां ऐसे क्रियाकलाप राज्य की सीमाओं के पार या विदेश से संचालित होते हैं।

