NPS Withdrawal Rule: एनपीएस खाताधारकों के लिए खुशखबरी; कैश विड्रॉल की लिमिट बढ़ी, साथ ही लोन की सुविधा मिलेगी

By अंजली चौहान | Updated: December 18, 2025 12:09 IST2025-12-18T12:08:12+5:302025-12-18T12:09:04+5:30

NPS Withdrawal Rule:पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर अपने जमा कॉर्पस का 80% तक निकाल सकते हैं।

NPS account holders cash withdrawal limit increased along with loan facility | NPS Withdrawal Rule: एनपीएस खाताधारकों के लिए खुशखबरी; कैश विड्रॉल की लिमिट बढ़ी, साथ ही लोन की सुविधा मिलेगी

NPS Withdrawal Rule: एनपीएस खाताधारकों के लिए खुशखबरी; कैश विड्रॉल की लिमिट बढ़ी, साथ ही लोन की सुविधा मिलेगी

NPS Withdrawal Rule: पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के विड्रॉल और रिटायरमेंट के नियमों में कई बड़े बदलाव किए है, जिनका फायदा लोगों को होगा। नए नियमों के तहत,अब नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर विड्रॉल के समय पेंशन फंड में जमा कुल रकम का अधिकतम 80 प्रतिशत निकाल सकते हैं।

पहले, फंड निकालने की लिमिट 60 प्रतिशत थी, जबकि बाकी 40 प्रतिशत का इस्तेमाल रेगुलर पेंशन (एन्युटी) खरीदने के लिए करना होता था। यह अहम बदलाव पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा जारी NPS विड्रॉल अमेंडमेंट रूल्स 2025 में किया गया है। इसके मुताबिक, अब NPS अकाउंट को एक तय लिमिट तक लोन लेने के लिए फाइनेंशियल संस्थानों के पास गारंटी के तौर पर भी रखा जा सकता है।

PFRDA ने कहा कि सब्सक्राइबर को NPS से मिलने वाले किसी भी फायदे को ट्रांसफर, गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्डर, बिक्री या किसी भी रूप में लेंडर के पक्ष में सिक्योरिटी के तौर पर रखकर एक तय लिमिट तक रेगुलेटेड फाइनेंशियल संस्थान से फाइनेंशियल मदद लेने का अधिकार होगा।

विड्रॉल की उम्र बढ़ाकर 85 साल की गई

नए नियमों के तहत, NPS से पैसे निकालने की उम्र पहले के 70 साल से बढ़ाकर 85 साल कर दी गई है। रिवाइज्ड नियमों के मुताबिक, अगर उनका पेंशन कॉर्पस ₹8 लाख से कम है, तो सब्सक्राइबर पूरी रकम एक साथ निकाल सकते हैं। अगर वे चाहें, तो वे पूरी रकम सिस्टमैटिक वन-टाइम विड्रॉल, सिस्टमैटिक यूनिट पेमेंट, या पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा अप्रूव्ड दूसरे ऑप्शन के जरिए भी निकाल सकते हैं।

पेंशन फंड रेगुलेटर द्वारा जारी नए नियम गजट में पब्लिकेशन की तारीख से लागू होंगे। अब सब्सक्राइबर को चार पार्शियल विड्रॉल की इजाजत होगी, लेकिन हर विड्रॉल के बीच कम से कम चार साल का गैप होना चाहिए। पहले सिर्फ तीन पार्शियल विड्रॉल की इजाजत थी।

वहीं, 60 साल की रिटायरमेंट की उम्र के बाद, तीन बार पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है और हर विड्रॉल के बीच कम से कम तीन साल का गैप रखना होगा। रेगुलर पेंशन (एन्युटी) के फिक्स्ड हिस्से को 20 प्रतिशत पर लाकर, रेगुलेटर ने NPS सब्सक्राइबर को यह सुविधा दी है कि वे अपनी जमा रकम का इस्तेमाल अपनी जरूरत और इच्छा के अनुसार कर सकें।

सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम बदले

PFRDA ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी विड्रॉल नियमों में बदलाव किया है। सरकारी कर्मचारी अब 85 साल की उम्र तक NPS में रह सकते हैं। हालांकि, उन्हें रिटायरमेंट पर अपनी पेंशन का सिर्फ़ 60 प्रतिशत ही निकालने की इजाज़त होगी, और बाकी 40 प्रतिशत एन्युटी खरीदने के लिए अलग रखा जाएगा।

लेकिन, अगर कोई सरकारी कर्मचारी समय से पहले इस्तीफ़ा देने, नौकरी से हटाए जाने या बर्खास्तगी की वजह से NPS छोड़ता है, तो पेंशन की रकम का 80 प्रतिशत एन्युटी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और बाकी रकम एक साथ निकाली जा सकती है। PFRDA ने कहा कि बदले हुए नियम सभी तरह के सब्सक्राइबर—सरकारी, गैर-सरकारी और NPS-लाइट—पर लागू होंगे, और उन्हें अपनी ज़रूरतों और पसंद के हिसाब से अपने पेंशन फंड का ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे।

Web Title: NPS account holders cash withdrawal limit increased along with loan facility

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :NPSPension Fund Regulatory and Development Authoritymoneyमनीसेविंग