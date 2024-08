Nitin Gadkari vs AAP government: कानून-व्यवस्था में सुधार करो नहीं तो...,14288 करोड़ रुपये की 8 राजमार्ग परियोजना रद्द करूंगा, सीएम मान से बोले गडकरी

Highlights Nitin Gadkari vs AAP government: पैकेज रद्द करने से पूरा पैकेज अप्रभावी हो सकता है। Nitin Gadkari vs AAP government: आठ प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं को रद्द करने के लिए तैयार है। Nitin Gadkari vs AAP government: भूमि अधिग्रहण और कानून प्रवर्तन से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी।

Nitin Gadkari vs AAP government: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक सख्त पत्र लिखा है। चेतावनी दी है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने पर लगभग 14,288 करोड़ रुपये की आठ प्रमुख राजमार्ग परियोजनाएं रद्द कर दी जाएंगी। गडकरी ने कहा कि यदि मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो एक्शन लूंगा। यह पत्र दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के चल रहे निर्माण से संबंधित हिंसा और धमकी की खतरनाक रिपोर्टों के बाद आया है।

जालंधर में इंजीनियर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। लुधियाना में दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के ठेकेदार के प्रोजेक्ट कैंप पर उपद्रवियों ने हमला किया। इंजीनियरों को प्रोजेक्ट कैंप और कर्मचारियों को जिंदा जलाने की धमकी भी दी। अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

उपद्रवियों ने एनएचएआई अधिकारियों के लिखित अनुरोध के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने, एफआईआर दर्ज करने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। गडकरी ने कहा कि ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर हैं।

गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर जालंधर और लुधियाना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से जुड़े इंजीनियरों और ठेकेदारों पर हाल के हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। गडकरी ने पंजाब सरकार से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया, जिसमें एफआईआर दर्ज करना और हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शामिल है।

केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि एनएचएआई अधिकारियों और विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं पर काम कर रहे रियायतग्राहियों के कर्मचारियों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए ऐसे कदम आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि एक भी पैकेज रद्द करने से पूरा पैकेज अप्रभावी हो सकता है। 15 जुलाई को हुई एक समीक्षा बैठक में गडकरी को हितधारकों से आश्वासन मिला था कि भूमि अधिग्रहण और कानून प्रवर्तन से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि कोई प्रगति नहीं हुई है। स्थिति और भी खराब हो गई है। उन्होंने खुलासा किया कि भूमि अधिग्रहण के अनसुलझे मामलों और बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण, कई रियायतग्राहियों ने अपने अनुबंध समाप्त करने की मांग की है और एनएचएआई के खिलाफ सवाल उठाए हैं।

एनएचएआई ने भूमि उपलब्धता चुनौतियों के कारण पहले ही 3,263 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को समाप्त कर दिया है। गडकरी ने इस साल जनवरी में पंजाब में 29 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। ये परियोजनाएं 4,000 करोड़ रुपये की हैं।

