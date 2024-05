Zerodha ऐप से एक झटके में आएंगे 1 लाख रु, नितिन कामथ ने लॉन्च किया नया फीचर, यहां पढ़ें

Highlights जिरोधा ने दी निवेशकों को सुविधा को-फाउंडर नितिन कामथ ने दी एक्स पर जानकारी अब आप इतने रुपए एक साथ निकाल पाएंगे सीधे जिरोधा ऐप से

नई दिल्ली: जिरोधा को-फाउंडर नितिन कामथ ने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर शेयर कर बताया कि अब निवेशक 1 लाख रुपए झट से निकाल पाएंगे। उन्होंने इस फीचर को अपने ऐप में भी दे रखा है। हालांकि, इससे पहले भी जिरोधा ऐप में कई अपडेट्स कर चुके हैं, लेकिन इसके तहत अब यूजर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच अपने लगाए रुपए हफ्ते भर में किसी भी दिन निकाल सकते हैं। तत्काल निकासी सुविधा के साथ, उपयोगकर्ता अपने जेरोधा खाते से अपने प्राथमिक बैंक खाते में तुरंत धनराशि ट्रांसफर कर सकते।

को-फाउंडर नितिन कामथ ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "हमारा एक काम तत्काल निकासी की अनुमति देना था। तत्काल से मेरा मतलब तुरंत, शुरुआत के लिए, हम जिरोधा ऑनलाइन पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच बिना किसी अतिरिक्त लागत के, पूरे सप्ताह में ₹1 लाख तक की तत्काल निकासी की अनुमति देंगे''।

One of our to-dos was to allow instant withdrawals. By instant, I mean instant. To start with, we (@zerodhaonline) will allow instant withdrawals between 9 a.m. and 4 p.m., up to ₹1 lakh throughout the week, including weekends, at no additional cost.



