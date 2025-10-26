New Banking Rule: 1 नवंबर से बदल जाएगा बैंक अकाउंट का पूरा सिस्टम, ग्राहकों के लिए लागू होंगे ये नियम

New Banking Rule: बैंक ग्राहकों के लिए 1 नवंबर से कई बदलाव होने वाले है जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। दरअसल में 1 नवंबर, 2025 से लागू होने वाले बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 में जमाकर्ताओं की सुरक्षा और बैंक प्रशासन में सुधार के लिए कई सुधार लागू किए गए हैं। इनमें जमाकर्ताओं को जमा खातों के लिए अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति नियुक्त करने की अनुमति देना शामिल है - या तो एक साथ (निर्दिष्ट शेयरों के साथ) या क्रमिक रूप से (एक के बाद एक प्रभावी) - साथ ही लॉकर और सुरक्षित-संरक्षण वस्तुओं के लिए नए नामांकन प्रावधान भी शामिल हैं।

इन बदलावों का उद्देश्य दावों के निपटान में पारदर्शिता बढ़ाना, नामांकन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और नामांकन औपचारिकताओं में बैंकों में एकरूपता लाना है।

नए नामांकन नियम

कई नामांकित व्यक्तियों को अनुमति देने से जमाकर्ताओं को अधिक लचीलापन, सुरक्षा और एक सुव्यवस्थित परिसंपत्ति हस्तांतरण प्रक्रिया मिलती है। खाताधारक की मृत्यु के बाद, नामित व्यक्ति संरक्षक के रूप में कार्य करता है, जिससे धन का निर्बाध हस्तांतरण संभव होता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नामित व्यक्ति अंतिम लाभार्थी नहीं होता, बल्कि बैंक से खाते की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति होता है।

बैंकिंग विशेषज्ञ का कहना है कि नामांकित व्यक्ति लागू उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार, संपत्ति को उसके असली उत्तराधिकारियों में वितरित करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। यह संशोधन बैंकों पर प्रशासनिक भार कम कर सकता है और खाताधारकों को अतिरिक्त मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। बैंक खातों के लिए कई नामांकित व्यक्तियों की अनुमति देने से एक बड़ी समस्या - दावा न किए गए जमाओं के संचय को रोकने में मदद मिल सकती है।

जून 2025 तक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 58,330 करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र के बैंकों में 8,673 करोड़ रुपये की दावा न किए गए जमाओं की सूचना दी थी।

कई नामांकित व्यक्तियों की अनुमति देकर, खाताधारक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी धनराशि उनकी इच्छा के अनुसार वितरित की जाए, जिससे जमा राशि के दावा न किए जाने की संभावना कम हो जाती है।

दो नामांकन विधि

संशोधन में कई नामांकनों की दो विधियाँ शामिल की गई हैं - एक साथ और क्रमिक। नामांकित व्यक्तियों की स्पष्ट रूप से पहचान करके और इन विधियों का पालन करके, खाताधारक नामांकित व्यक्तियों के बीच विवादों के जोखिम को कम कर सकते हैं, जिससे संपत्ति का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित होता है।

समकालिक नामांकन

समकालिक नामांकन खाताधारकों को उनकी मृत्यु की स्थिति में खाते की राशि साझा करने के लिए कई नामांकित व्यक्तियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। पाठक के अनुसार, वितरण आनुपातिक आधार पर किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को खाते के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त होगा।

उदाहरण के लिए, अगर किसी के बचत खाते में 10 लाख रुपये थे और उन्होंने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी को 40:30:30 के अनुपात में समकालिक नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित किया था, तो बैंक उनके निधन पर धनराशि का वितरण उसी के अनुसार करेगा। उनकी पत्नी को 4 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि उनके बेटे और बेटी प्रत्येक को 3 लाख रुपये मिलेंगे, जिसके बाद खाता बंद कर दिया जाएगा।

क्रमिक नामांकन

क्रमिक नामांकन यह सुनिश्चित करता है कि यदि प्राथमिक नामांकित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो उसके स्थान पर एक द्वितीयक नामांकित व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है, जिससे एक स्पष्ट, प्राथमिकता-आधारित उत्तराधिकार मार्ग बनता है। यह परिवर्तन यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का वितरण सुचारू रूप से जारी रहे, भले ही प्रारंभिक नामांकित व्यक्ति संपत्ति का दावा करने में असमर्थ हो या अनिच्छुक हो। विशेषज्ञ ने कहा, "यह विधि उस आपात स्थिति को भी कवर करती है जहाँ नामित व्यक्ति की धन प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाती है।"

उदाहरण के लिए, क्रमिक नामांकित व्यक्ति A, B और C पर विचार करें। बैंक पहले A को राशि का भुगतान करने का प्रयास करेगा। यदि A उपलब्ध नहीं है या धनराशि प्राप्त करने में असमर्थ है, तो बैंक B को भुगतान करेगा। अगर B भी राशि प्राप्त करने में असमर्थ है, तो धनराशि अंततः C को जाएगी।

विशेषज्ञ ने कहा कि प्रोबेट जैसे न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करके, संशोधन उत्तराधिकार प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। यह नामांकित व्यक्तियों को अधिक तेज़ी से धनराशि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जिससे आश्रितों या व्यावसायिक कार्यों के लिए, विशेष रूप से तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं के दौरान, आवश्यक वित्तीय निरंतरता सुनिश्चित होती है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बैंक लॉकरों में रखी वस्तुओं के मामले में, केवल क्रमिक नामांकन पद्धति का ही पालन किया जा सकता है।

एकाधिक नामांकित व्यक्ति? विवादों से बचने के लिए स्पष्टता सुनिश्चित करें

पाठक के अनुसार, कई नामांकित व्यक्ति होने से अनुपात आवंटन को लेकर विवाद हो सकता है, हालाँकि संशोधन में स्पष्ट अनुपात निर्धारण की बात कही गई है। ऐसे विवादों से बचने के लिए, खाताधारकों के लिए अपने नामांकित व्यक्तियों और अनुपात आवंटन के बारे में स्पष्ट और विस्तृत दस्तावेज़ रखना आवश्यक है।

विशेषज्ञ ने कहा, "संभावित जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए, जमाकर्ताओं को यह सत्यापित करना चाहिए कि उनका नामांकन उनकी वसीयत और अन्य संपत्ति नियोजन दस्तावेजों के अनुरूप है, जिससे परिसंपत्तियों का उचित वितरण सुनिश्चित हो सके।

