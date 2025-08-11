Mumbai-Pune Expressway: जुलाई 2024 में ई-निगरानी लागू, 470 करोड़ रुपये के 27.76 लाख ई-चालान काटे, 51 करोड़ रुपये जुर्माने वसूले

Mumbai-Pune Expressway: परिवहन विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 95 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर गति सीमा का उल्लंघन करने में सबसे आगे कारें रहीं, जिसके लिए 17.20 लाख से अधिक ई-चालान किए गए।

file photo

Highlightsभारी मालवाहक वाहन 3.27 लाख ई-चालान के साथ दूसरे स्थान पर रहे।बसों जैसे भारी यात्री वाहनों के 2.48 लाख चालान काटे गये।टैक्सियों के दो लाख चालान काटे गये।

Mumbai: पिछले साल जुलाई में ई-निगरानी लागू होने के बाद से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ‘इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम’ (आईटीएमएस) ने यातायात उल्लंघनों को लेकर 470 करोड़ रुपये के 27.76 लाख ई-चालान काटे हैं, जिनमें से केवल 51 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए हैं। परिवहन विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 95 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर गति सीमा का उल्लंघन करने में सबसे आगे कारें रहीं, जिसके लिए 17.20 लाख से अधिक ई-चालान किए गए। भारी मालवाहक वाहन 3.27 लाख ई-चालान के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

बसों जैसे भारी यात्री वाहनों के 2.48 लाख चालान काटे गये। टैक्सियों के दो लाख चालान काटे गये। इस दौरान 1.2 लाख हल्के माल वाहक वाहनों के खिलाफ चालान काटे गए। आंकड़ों के अनुसार, मध्यम मालवाहनों को 85,468 ई-चालान, भारी मालवाहनों को 30,450 तथा मध्यम यात्री बसों को 14,764 ई-चालान काटे गये।

महाराष्ट्र मोटर वाहन विभाग (एमएमवीडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उनके विभाग ने 19 जुलाई, 2024 से इस साल 17 जुलाई तक 27.76 लाख ई-चालान जारी किए हैं, जिनसे 470 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला जाना है। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई तक 51.32 करोड़ रुपये मूल्य के तीन लाख ई-चालान वसूले जा चुके हैं।

हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। ट्रांसपोर्टर केवी शेट्टी के आरटीआई आवेदन के जवाब में विभाग ने बताया कि उसने पिछले साल 19 जुलाई एवं 31 दिसंबर के बीच जारी किए गए 8.84 लाख ई-चालान के लिए आईटीएमएस ऑपरेटर को 57.94 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। 

