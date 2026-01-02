बुलेट ट्रेन से मुंबई-अहमदाबाद की यात्रा 1 घंटा 58 मिनट में ?, आर्थिक-रोजगार को बढ़ावा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- पर्वतीय सुरंग का निर्माण

Highlights भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी कदम है। 5 किलोमीटर लंबी पहली भूमिगत सुरंग सितंबर 2025 में पूरी हुई थी। ब्लास्ट विधि का उपयोग करके 18 महीनों के भीतर खुदाई पूरी कर ली गई।

मुंबईः रेल, सूचना एवं प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के पालघर में दूसरी सुरंग के सफल निर्माण के साथ बुलेट ट्रेन परियोजना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा की। यह राज्य में परियोजना की पहली पर्वतीय सुरंग है। पालघर जिले की सबसे लंबी सुरंगों में से एक, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी पर्वतीय सुरंग (एमटी-5) में यह सफलता हासिल की गई है , जो विरार और बोइसर बुलेट ट्रेन स्टेशनों के बीच स्थित है। एमटी-5 सुरंग की खुदाई दोनों सिरों से की गई और अत्याधुनिक ड्रिल और ब्लास्ट विधि का उपयोग करके 18 महीनों के भीतर खुदाई पूरी कर ली गई।

यह विधि खुदाई के दौरान जमीन की स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी करने की अनुमति देती है और वास्तविक स्थल स्थितियों के आधार पर शॉटक्रेट, रॉक बोल्ट और लैटिस गर्डर जैसे सहायक प्रणालियों को तैनात करने में सक्षम बनाती है। सुरंग निर्माण कार्य के दौरान, वेंटिलेशन, अग्नि सुरक्षा उपाय और उचित प्रवेश और निकास व्यवस्था सहित सभी आवश्यक सुरक्षा सावधानियों का सावधानीपूर्वक पालन किया गया। इससे पहले, ठाणे और बीकेसी के बीच लगभग 5 किलोमीटर लंबी पहली भूमिगत सुरंग सितंबर 2025 में पूरी हुई थी।

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है, जिसमें सुरंगों की कुल लंबाई 27.4 किलोमीटर है, जिसमें से 21 किलोमीटर भूमिगत सुरंगें और 6.4 किलोमीटर सतही सुरंगें शामिल हैं। इस परियोजना में आठ पर्वतीय सुरंगें शामिल हैं, जिनमें से सात सुरंगें महाराष्ट्र में हैं जिनकी कुल लंबाई लगभग 6.05 किलोमीटर है।

एक 350 मीटर लंबी सुरंग गुजरात में स्थित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना से महत्वपूर्ण रोजगार सृजित हो रहा है और परिचालन के दौरान अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परियोजना पूरी होने पर मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 1 घंटा 58 मिनट रह जाएगा , जिससे प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाएंगी।

एकीकृत हो जाएंगी।इस परियोजना से कॉरिडोर के साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने, ज्ञान के आदान-प्रदान में सुविधा होने और नए औद्योगिक और आईटी केंद्रों के विकास में सहयोग मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और आरामदायक एवं किफायती यात्रा प्रदान करके मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा।

केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि परियोजना पूरी होने के बाद, सड़क परिवहन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 95 प्रतिशत की अनुमानित कमी आएगी। महाराष्ट्र में सात पर्वतीय सुरंगों पर काम चल रहा है। 820 मीटर लंबी एमटी-1 का 15 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 228 मीटर लंबी एमटी-2 पर प्रारंभिक कार्य जारी है।

1,403 मीटर लंबी एमटी-3 का 35.5 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, और 1,260 मीटर लंबी एमटी-4 का 31 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 1,480 मीटर (लगभग 1.5 किमी) लंबी एमटी-5, जो इन सभी पर्वतीय सुरंगों में सबसे लंबी है, का 55 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 2 जनवरी 2026 को इसमें सफलता प्राप्त हुई।

454 मीटर लंबी एमटी-6 का 35 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 417 मीटर लंबी एमटी-7 का 28 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस तरह महाराष्ट्र में पर्वतीय सुरंगों की कुल लंबाई लगभग 6 किमी हो गई है। महाराष्ट्र राष्ट्रीय परिवहन मार्ग (एमएएचएसआर) लगभग 508 किलोमीटर लंबा है,

जिसमें से 352 किलोमीटर गुजरात और दादरा एवं नगर हवेली में तथा 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में स्थित है। यह कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोइसर, विरार, ठाणे और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा, जो भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी कदम है।

