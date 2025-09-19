मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनाः ई-केवाईसी नहीं तो 1500 रुपये नहीं?, वेब पोर्टल पर जाकर सभी लाभार्थी सुविधा का करें प्रयोग

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 19, 2025 12:40 IST2025-09-19T12:39:31+5:302025-09-19T12:40:41+5:30

Chief Minister Majhi Ladki Behen Yojana: मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना 21-65 आयु वर्ग की उन महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

mukhyamantri mazi ladki bahin yojana No e-KYC, no Rs 1500 All beneficiaries can avail facility visiting web portal | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनाः ई-केवाईसी नहीं तो 1500 रुपये नहीं?, वेब पोर्टल पर जाकर सभी लाभार्थी सुविधा का करें प्रयोग

सांकेतिक फोटो

Highlightsयोजना के सभी लाभार्थियों के लिए एक वेब पोर्टल पर ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।महिलाओं को नियमित लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी को इसे पूरा करना चाहिए।प्रक्रिया भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी उपयोगी होगी।

मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है और यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में बृहस्पतिवार को एक सरकारी आदेश (जीआर) जारी किया गया।

मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना 21-65 आयु वर्ग की उन महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बृहस्पतिवार को कहा, ‘‘योजना के सभी लाभार्थियों के लिए एक वेब पोर्टल पर ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

उनसे अनुरोध है कि वे अगले दो महीनों में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।’’ उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है और योजना में पारदर्शिता बनाए रखने तथा पात्र महिलाओं को नियमित लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी को इसे पूरा करना चाहिए।

तटकरे ने कहा कि यह प्रक्रिया भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी उपयोगी होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत 2.25 करोड़ महिलाओं को पैसा मिलेगा।

Web Title: mukhyamantri mazi ladki bahin yojana No e-KYC, no Rs 1500 All beneficiaries can avail facility visiting web portal

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :MaharashtraDevendra FadnavisEknath ShindeAjit Pawarमहाराष्ट्रदेवेंद्र फड़नवीसएकनाथ शिंदेअजित पवार