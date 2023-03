VIDEO: मुकेश अंबानी ने देसी कोला कंपनी को दी नई जिंदगी! करीब 23 साल बाद बाजार में फिर से लौटा कैंपा कोला

Highlights करीब 23 साल से बंद देसी कोला ब्रांड को नई जिंदगी मिली है। मुकेश अंबानी की कंपनी ने आज ब्रांड को फिर से लॉन्च किया है। आपको बता दें कि शुरुआती स्टेज में इस ब्रांड को तीन फ्लेवर में लॉन्च किया गया है।

मुंबई: रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह के एफएमसीजी इकाई ने आज करीब 23 साल बाद देसी कोला ब्रांड कैंपा (Campa) कोला को फिर से लॉन्च किया है। यानी करीब 23 साल पहले यह देसी कोला ब्रांड खूब चलता था लेकिन इसके बाद जब यह बंद हो गया था तो रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह ने पिछले साल की शुरुआत में इस ब्रांड को 22 करोड़ में खरीद लिया था।

ऐसे में जब गर्मियां आने वाली है तो समूह ने इसे रि-लॉन्च करने का फैसला किया है और फिलहाल इस ब्रांड को तीन फ्लेवर में लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) द्वारा बरसों बाद फिर से इस ब्रांड को लॉन्च किया गया है।

गौर करने वाली बात यह है कि बाजार में कैंपा को स्पार्कलिंग बेवरेज कैटेगरी के तहत शुरुआती लॉन्च में तीन फ्लेवर में उतारा जाएगा। ऐसे में आज इसे कैंपा कोला, कैंपा लेमन और कैंपा ऑरेंज फ्लेवर में लॉन्च किया गया है।

वहीं अगर बात करेंगे कि इसके पैक साइज का तो शुरुआत में कैंपा को पांच पैक साइज में लॉन्च किया गया है।

