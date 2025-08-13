मध्यप्रदेश: मुख्यमंत्री डॉ. यादव 14 अगस्त को अपैरल-टेक्सटाइल के वैश्विक ब्रांड्स के उद्योगपतियों से करेंगे निवेश संवाद

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश अपैरल और टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश और वैश्विक बाजार तक पहुंच के नए द्वार खोलने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 14 अगस्त को देश और दुनिया के 15 से अधिक शीर्ष अपैरल एवं टेक्सटाइल ब्रांड्स के प्रतिनिधि एवं उद्योगपति मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में निवेश के संबंध में राउंड टेबल मीटिंग में संवाद करेंगे।

बैठक में पीएम मित्रा पार्क सहित राज्य की अत्याधुनिक औद्योगिक अवसंरचना, कुशल श्रमशक्ति और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव वस्त्र नीति, निवेश अवसर और ‘मेड इन एमपी - वियर एक्रॉस द वर्ल्ड’ विज़न को प्रस्तुत करते हुए इस क्षेत्र में राज्य के भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से स्थानीय उत्पादकों और वैश्विक ब्रांड्स के बीच प्रत्यक्ष संवाद से निर्यात में वृद्धि होगी, नए रोजगार अवसर भी पैदा होंगे, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

राउंड टेबल मीटिंग में केयर ट्रेडिंग एशिया लिमिटेड के रीजनल कंट्री हेड वामशी माधव, पूमा ग्रुप के शाखा प्रबंधक आंशुल वी. ग्रोवर, पीवीएच के वरिष्ठ निदेशक तेजस संपत, हेंसब्रेंड्स इनक्लूसिव के कंट्री मैनेजर जितेन बेल्लानी, बीएसएल एण्ड एआई ग्लोकल के संस्थापक रमन दत्ता, मदरकेयर के निदेशक तपन बंसल, ग्रेपवाइन डिज़ाइन्स के प्रबंध निदेशक रोहित अनेजा, वाइल्डक्राफ्ट के मुख्य उत्पादक अधिकारी भूपिंदर सिंह, ज़िवामे के एवीपीएवं हेड कैटेगरी एंड सोर्सिंग डॉ. किरुबा देवी, रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के मुख्य व्यवसाय अधिकारी नीरज नागपाल, सेंट्रिक ब्राण्डस की कंट्री निदेशक सुश्री अन्निका पासी, न्यूटाइम्स ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ की वरिष्ठ सोर्सिंग निदेशक सुश्री जसवीन कौर, ट्रिबर्ग के ग्रुप लीडर कपिल काक, पैरागॉन अपैरल्स के प्रबंध निदेशक रोशन बैंड और लक्ष्मीपति ग्रुप के प्रबंध निदेशक श्री राकेश सरावगी के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

दिल्ली में हाल ही में आयोजित बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट-2025 में मुख्यमंत्री डॉ. यादव की प्रभावशाली भागीदारी ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का ध्यान मध्यप्रदेश की ओर खींचा। निवेशकों द्वारा व्यक्त की गई रुचि अब ठोस पहल में बदलने जा रही है। बैठक में बीएसएल एसोसिएशन और मध्यप्रदेश सरकार के बीच एमओयू होगा, जो निवेश संवर्धन, सोर्सिंग सुविधा और क्षमता निर्माण के तीन प्रमुख क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग सुनिश्चित करेगा। इस समझौते के माध्यम से मध्यप्रदेश अंतर्राष्ट्रीय खरीददारों के लिए प्राथमिकता प्राप्त विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरेगा और ‘मेड इन एमपी’ को वैश्विक पहचान मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि ब्रांड एंड सोर्सिंग लीडर्स (बीएसएल) एसोसिएशन 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के वैश्विक टैक्सटाइल और अपैरल व्यापार का नेतृत्व करती है और 250 से ज्यादा प्रमुख खरीददार व सोर्सिंग संगठनों से जुड़ी है। यह भारतीय निर्माताओं और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के बीच एक सशक्त सेतु की भूमिका भी निभाती है।

