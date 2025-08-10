MP BEML Unit: 'ब्रह्मा' बदल देगी एमपी की सूरत, रोजगार-उद्योगों की लगेगी झड़ी, जानें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस बात पर दिया जोर?

Highlights रायसेन के उमरिया गांव में बीईएमएल की नई यूनिट का शिलान्यास। 1800 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट से युवाओं की बदलेगी तकदीर। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा- हम स्वदेशी अपनाने के लिए संकल्पित।

भोपालः मध्य प्रदेश के लिए 10 अगस्त का दिन बेहद खास रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश को आज बड़ी सौगात दी। उन्होंने रायसेन के उमरिया गांव में रक्षा मंत्रालय की कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) की रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 'ब्रह्मा' (BRAHMA) का शिलान्यास किया। यह प्रोजेक्ट 1800 करोड़ की लागत से तैयार होगा। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।

इस यूनिट से प्रदेश की सूरत बदल जाएगी। रोजगार के साथ-साथ यहां कई छोटे-मोटे उद्योग भी तैयार होंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश को औद्योगिक विकास की गति मिल रही है।

इस परियोजना से 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में रोजगार की गंगोत्री आ रही है। प्रदेश सरकार रोजगार और उद्योगों के साथ-साथ स्वदेशी के लिए भी संकल्पित है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अतिथियों ने वेद मंत्रोच्चार के साथ उमरिया में आधुनिक रेल कोच निर्माण के लिए ब्रह्मा परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर ब्रह्मा परियोजना पर केंद्रित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

148 एकड़ में बनने वाली यह यूनिट हाईवे, रेल और हवाई मार्ग से सीधे जुड़ेगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। आज यहां बीईएमएल की ग्रीन फील्म मेट्रो कोच परियोजना का शिलान्यास हुआ है। प्रदेश से मेरा पुराना नाता है। प्रदेश मेहमानबाजी से लिए बेजोड़ है। यहां के लोगों का व्यवहार कोई नहीं भूल सकता है। रक्षा मंत्रालय से मध्यप्रदेश को पूरा सहयोग मिलेगा।

बीईएमएल की इस परियोजना का लाभ क्षेत्र की एमएसएमई यूनिट्स को भी लाभ मिलेगा। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए 30 लाख करोड़ का निवेश अल्प समय में प्राप्त हुआ है। डॉ. मोहन यादव तेजी से औद्योगिक विकास को बढ़ा रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं। प्रदेश में 48 लाख हेक्टेयर का लैंड बैंक तैयार किया गया है। यहां सर्व सुविधाएं हैं। उद्योग लगने शुरू हो गए हैं।

एमपी में रक्षा क्षेत्र के विकास की पूर्ण क्षमता

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जबलपुर में रक्षा क्षेत्र की इकाइयां मध्यप्रदेश में अच्छा काम कर रही हैं। प्रदेश में रक्षा क्षेत्र के विकास के लिए पूर्ण क्षमता उपलब्ध है। नेतृत्व शानदार हो तो विकास भी तेजी से होता है। मध्यप्रदेश भविष्य में मॉडर्न प्रदेश बनेगा। इस यूनिट का नाम सृष्टि के रचियता 'ब्रह्मा' के नाम पर रखा गया है। यहां रेल के डिब्बों का निर्माण होगा, रेलवे के कई उत्पाद यहां बनाए जाएंगे।

1800 करोड़ की लागत से ये इकाई निर्मित होगी। इसका कार्य दो साल में पूर्ण करने का लक्ष्य है। यहां बने रेल कोच भारत के ट्रांसपोर्टेशन को गति देंगे। यहां तेजी से दौड़ने वाले कोच बनेंगे। मुझे विश्वास है कि बीईएमएल देश के आर्थिक विकास को गति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक विकास को बल दे रहे हैं। उन्होंने स्वदेशी को प्रोत्साहित किया है।

आज बड़ी-बड़ी मशीनें भारत की धरती पर तैयार हो रही हैं। हम दूसरे देशों को भी उत्पाद बेच रहे हैं। भारत 2014 में दुनिया के देशों में अर्थव्यवस्था के मामले में 15वें स्थान पर था, वह अब दुनिया के 4 देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 प्रतिशत की गति से आगे बढ़ रही है, जो विकासशील देशों में सर्वाधिक है।

आज दुनिया ने यह मान लिया है कि भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह गौरव का विषय है। कुछ लोगों को हमारा विकास रास नहीं आ रहा है। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी चीजें महंगी बन जाएं, लेकिन कोई भी देश भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति बनने से नहीं रोक सकता।

पहले हम दूसरे देशों से उपकरण खरीदते थे। अब बहुत सारी चीजें मेक इन इंडिया के माध्यम से बना रहे हैं, दूसरे देश हमारे बनाए रक्षा उपकरणों को खरीद रहे हैं। 2014 के बाद भारत का रक्षा क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ा है। पहले भारत से 600 करोड़ का निर्यात था, जो अब 24 हजार करोड़ से अधिक हो चुका है।

पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का दिया मुंह तोड़ जवाब

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया कि आतंकियों को मुंह तोड़ जबाव देंगे। वहां धर्म पूछकर हत्या की गई थी। जबकि, हमारी संस्कृति में चींटी को भी आटा डालकर उसकी लंबी आयु की कामना की जाती है। हमने धर्म नहीं कर्म देखकर भारत की आत्मा पर प्रहार करने वालों को मारा है।

जब मां सीता अशोक वाटिका में थी, तो भगवान हनुमान ने उसने कहा था कि जिन मोहि मारा, तेही मैं मारे। भारत विश्व कल्याण की कामना करता है। हमने वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश दुनिया को दिया है। लेकिन, जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है।

मध्यप्रदेश जंगलों की खूबसूरती, टाइगर और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देश में जाना जाता है। भविष्य में यह औद्योगिक विकास के लिए भी पहचान बनाएगा। इसके साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सोच विचार करने की आवश्यकता है। बीईएमएल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू होना चाहिए। प्रदेश का औद्योगिक विकास भारत को विकास की नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा।

स्वदेशी अभियान के लिए हम कृत संकल्पित- सीएम डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन एक अलग चमक लेकर आया है। ब्रह्मा परियोजना के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के लिए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का आभारी हूं। 2023 में हमारी सरकार बनने के बाद से दो दिन के अंदर 3600 करोड़ की औद्योगिक विकास की सौगात मिल गई।

बीईएमएल मूलरूप से रक्षा क्षेत्र के लिए कार्य करती है। अब भोपाल में मेट्रो शुरू होने से पहले उसके कोच निर्माण भी होने लगेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेतृत्व में डोकलाम जैसे मामले में भारत ने अपने साथ-साथ पड़ोसियों की भी सुरक्षा की है। भारत उत्पादन क्षमता के साथ दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है।

रायसेन जिले के उमरिया को और प्रदेश को आज एक बड़ी सौगात मिल रही है। प्रदेश में ऱक्षा उत्पादन के साथ रेलवे की गति भी बढ़ाई जा रही है। राज्य सरकार रोजगार परक उद्योग लगाने के लिए हर दूसरे दिन औद्योगिक विकास यात्रा को बढ़ा रही है। हमारी सरकार संभागीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिये 38 हजार करोड़ की फैक्ट्रियों के लोकार्पण और भूमिपूजन कर चुकी है।

मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में देशभर के लोग रोजगार के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि अब भारतीय रेलवे की सूरत बदली है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के विमान गिराए हैं।

राज्य सरकार नदी जोड़ो अभियान सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य कर रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के साथ केन-बेतवा लिंक परियोजना पर कार्य शुरू हो गया है। रोजगार की गंगोत्री हमारे द्वार आ रही है।

एक लाख करोड़ की इस परियोजना से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब औबेदुल्लागंज क्षेत्र के 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बाढ़-बारिश से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद के लिए सरकार साथ है। हम लोगों को पट्टे दिलाएंगे, मकान बनवाएंगे। स्कूल कॉलेज भी बनाएंगे। मध्यप्रदेश अपना उत्पादन बढ़ाते हुए स्वदेशी अभियान के लिए कृत संकल्पित है।

साकार कर रहे पीएम मोदी का संकल्प

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में रेलवे ने काफी प्रगति की है। पिछले 11 साल में 35 हजार किलोमीटर पटरियां बिछाई गईं। 51 हजार किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया। नई ट्रेनें शुरू की गईं। 40 हजार से अधिक कोच को लाइट वेट कोच से अपग्रेड किया गया है।

आज विकास की इस कड़ी में एक नया मोती जुड़ेगा। यह पीएम के स्वदेशी के संकल्प का नया उदाहरण है। मध्यप्रदेश रेलवे की मैन्यूफ्रैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग का केंद्र बनेगा। इस फैक्ट्री से 5000 से अधिक रोजगार उपलब्ध होंगे। पीएम का संकल्प है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड।

इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रह्मा परियोजना से क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। हम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भी आभारी हैं। इस क्षेत्र को देश का अलग औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज, पूर्व मुख्यमंत्री पटवा ने भी किया है। हम इस क्षेत्र को आदर्श लोकसभा क्षेत्र बनाएंगे।

भविष्य में यहां रक्षा उत्पादों का भी निर्माण

प्रेसिडेंट-सीएमडी बीईएमएल शांतनु राय ने कहा कि बीईएमएल ने 61 साल से देश की रेल, खनन और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ावा है। बीईएमएल कंपनी की शुरुआत साल 1964 से हुई। यह कंपनी रक्षा, रेल और खनन क्षेत्र में कार्य़ करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में रक्षा और रेल क्षेत्र में नए-नए कीर्तिमान गढ़े गए हैं।

बेंगलुरु के बाद इस कंपनी की उमरिया में यह दूसरी रेलवे कोच रोलिंग स्टॉक यूनिट है। हमारी कोशिश है कि 18 महीने में यहां से पहला स्टॉक तैयार कर लें। यहां अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लाइट वेट एल्युमीनियम रेलवे कोच भी तैयार किए जाएंगे। इस यूनिट में सुरक्षा और पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

भविष्य में यहां रक्षा उत्पादों का निर्माण भी किया जाएगा। यह यूनिट सामाजिक बदलाव का केंद्र बनेगी और मेक इन इंडिया के विजन को मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परियोजना के लिए भूमि आवंटन में तत्परता दिखाई। इसके लिए उनका आभार।

