Mother Dairy: मदर डेयरी ने दिया झटका, फुल क्रीम दाम एक रुपये और टोकन वाले दूध के दाम में दो रुपये प्रति लीटर की वृद्धि

Highlights टोकन वाले दूध के दाम में दो रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। दिल्ली-एनसीआर में फुल क्रीम दूध का दाम एक रुपये प्रति लीटर बढ़ाया है। मदर डेयरी ने फिर से झटका दिया है।

नई दिल्लीः दुग्ध आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी ने फिर से झटका दिया है। दिल्ली-एनसीआर में फुल क्रीम दूध का दाम एक रुपये प्रति लीटर बढ़ाया है। टोकन वाले दूध के दाम में दो रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। नई दरें सोमवार से लागू होंगी। 16 अक्टूबर को ही दाम बढ़ाए थे।

एक बार फिर से मीडिल क्लास को झटका दिया गया है। कंपनी ने बताया कि मूल्य वृद्धि लागत बढ़ने की वजह से की गई है। फुल क्रीम दूध के दाम 63 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 64 रुपये कर दिए गए हैं। दामों में वृद्धि दिल्ली-एनसीआर बाजारों में की गई है।

Mother Dairy hikes full-cream milk price by Re 1 per litre; token milk by Rs 2/litre in Delhi-NCR with effect from Monday