लो जी बड़ी खबर, सीमेंट की 50 किलो बोरी के दाम में 30-35 रुपये तक की कमी, जीएसटी दरों में बदलाव
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 10, 2025 20:53 IST2025-09-10T20:52:10+5:302025-09-10T20:53:02+5:30
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जीएसटी दरों में कटौती का फैसला सीमेंट क्षेत्र के लिए संरचनात्मक रूप से सकारात्मक साबित होगा।
नई दिल्लीः जीएसटी दरों में किए गए बदलाव से सीमेंट की 50 किलो की बोरी के दाम में 30-35 रुपये तक की कमी आ सकती है जिससे निर्माण लागत कम हो जाएगी। बुधवार को एक रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जीएसटी दरों में कटौती का फैसला सीमेंट क्षेत्र के लिए संरचनात्मक रूप से सकारात्मक साबित होगा।
पिछले हफ्ते जीएसटी परिषद ने मौजूदा चार-स्तरीय कर ढांचे को घटाकर पांच प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत की दो दरों में बदलने का फैसला किया था। इस फैसले के अनुरूप 22 सितंबर से सीमेंट पर कर की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी जाएगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के चलते कंपनियां इस लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगी जिससे कीमतों में नरमी आएगी।
बुनियादी ढांचा एवं आवास परियोजनाओं की लागत घटेगी। हालांकि सीमेंट कंपनियों की वास्तविक प्रति बोरी आय एक दायरे में ही रहने की संभावना है। हालांकि एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष में सीमेंट की मांग में पांच से सात प्रतिशत वृद्धि का अनुमान बरकरार रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में मानसून की सक्रियता के कारण निर्माण गतिविधियां सुस्त रहने से मांग पर दबाव रह सकता है।
शहरी क्षेत्रों में नई आवासीय परियोजनाओं की शुरुआत घटने से मांग कमजोर बनी हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर मानसून और वास्तविक मजदूरी वृद्धि से खपत मजबूत रहने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में सीमेंट उद्योग ने छह से सात प्रतिशत वृद्धि दर्ज की थी। जुलाई में मात्रा वृद्धि 12 प्रतिशत रही।