Micron semiconductor: गुजरात में सेमीकंडक्टर परीक्षण एवं असेंबली संयंत्र, कुल 2.75 अरब डॉलर का होगा निवेश, 5000 लोगों को नौकरी, अमेरिकी चिप कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने की बड़ी घोषणा

Micron semiconductor: सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी चिप कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने बड़ी घोषणा कर दी। अमेरिकी कंपनी माइक्रोन गुजरात में सेमीकंडक्टर परीक्षण एवं असेंबली संयंत्र लगाएगी, कुल 2.75 अरब डॉलर का निवेश होगा।

माइक्रोन सेमीकंडक्टर परीक्षण और असेंबली संयंत्र पर 82.5 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी, बाकी वित्त का इंतजाम सरकार करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में आने का न्योता दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने एप्लाइड मैटेरियल्स को भी प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और आधुनिक पैकेजिंग क्षमताओं के विकास के लिए भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया है।

Micron semiconductor test, assembly plant to be set up in Gujarat with total investment of USD 2.75 billion: Company statement