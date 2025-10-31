1 नवंबर से नए नियम: बैंकिंग, जीएसटी, आधार और पेंशन में बड़े बदलाव, जानिए ये नए चेंज कैसे करेंगे आपको प्रभावित

नई दिल्ली: जैसे ही नवंबर शुरू हो रहा है, कई ज़रूरी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव लागू हो रहे हैं। इन अपडेट्स का असर आपकी बैंकिंग एक्टिविटीज़, जीएसटी पेमेंट, आधार कार्ड अपडेट और पेंशन प्रोसेस पर पड़ेगा। इनमें से कुछ सुधार कुछ प्रोसेस को आसान बनाएंगे, जबकि अगर समय पर फॉलो नहीं किया गया तो कुछ से एक्स्ट्रा खर्च भी हो सकता है।

बैंक अकाउंट में कई नॉमिनी रखने की सुविधा

1 नवंबर से, नए बैंकिंग नियमों के तहत अकाउंट होल्डर एक ही अकाउंट के लिए चार नॉमिनी तक जोड़ सकेंगे। कस्टमर हर नॉमिनी को खास परसेंटेज शेयर भी दे सकते हैं। इसके अलावा, एक नया सक्सेसिव नॉमिनी फीचर भी लागू होगा, जिससे यह पक्का होगा कि अगर कोई एक नॉमिनी गुज़र जाता है, तो अगला तय किया गया व्यक्ति अपने आप एक्टिव हो जाएगा।

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे कस्टमर्स को इस सुविधा के बारे में साफ़-साफ़ बताएं। नॉमिनी ऐड करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन अकाउंट खोलने के लिए यह ज़रूरी नहीं होगा। अगर कोई नॉमिनी मर जाता है, तो उसका तय किया गया हिस्सा अपने आप कैंसिल हो जाएगा।

GST में बड़ा बदलाव

गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) सिस्टम में 1 नवंबर से एक बड़ा बदलाव होने वाला है। मौजूदा चार-स्लैब स्ट्रक्चर की जगह अब एक आसान दो-स्लैब सिस्टम और एक स्पेशल रेट होगा। 12 परसेंट और 28 परसेंट के स्लैब हटा दिए जाएंगे, और लग्ज़री या सिन गुड्स पर अब 40 परसेंट का ज़्यादा टैक्स लगेगा।

SBI कार्ड से एजुकेशन पेमेंट पर चार्ज

नवंबर से, SBI कार्ड यूज़र्स को MobiKwik या CRED जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के ज़रिए एजुकेशन से जुड़े पेमेंट करने पर 1 परसेंट एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इसी तरह, SBI कार्ड का इस्तेमाल करके डिजिटल वॉलेट में ₹1,000 से ज़्यादा लोड करने पर भी 1 परसेंट चार्ज लगेगा।

आधार अपडेट फीस में बदलाव

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) ने अक्टूबर से शुरू होकर एक साल के लिए बच्चों के ज़रूरी बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ₹125 की फीस माफ कर दी है। बड़ों के लिए, नाम, पता या मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स अपडेट करने की फीस ₹75 ही रहेगी, जबकि बायोमेट्रिक बदलाव के लिए ₹125 लगेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए बिना भी ऑनलाइन अपडेट किए जा सकते हैं।

पेंशनर्स के लिए रिमाइंडर

सेंट्रल और राज्य सरकार के पेंशनर्स को बिना किसी रुकावट के पेंशन पेमेंट पाने के लिए नवंबर के आखिर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। जो लोग NPS से UPS स्कीम में शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें भी यह प्रोसेस इसी महीने पूरा करना होगा।

PNB लॉकर चार्ज रिवाइज होंगे

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) अपने लॉकर रेंटल चार्ज कम करने वाला है। लॉकर के साइज़ और कैटेगरी के आधार पर नए रेट नवंबर में बैंक की वेबसाइट पर पब्लिश किए जाएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के 30 दिन बाद लागू होंगे।

