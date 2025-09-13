डिजिटल पेमेंट को लेकर बड़ा अलर्ट, UPI लेनदेन सीमा में बड़े बदलावों की घोषणा, 15 सितंबर से प्रभावी होंगे

नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूपीआई भुगतानों के लिए लेनदेन सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए हैं, जो सोमवार, 15 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इन बदलावों से न केवल रोजमर्रा के उपयोगकर्ताओं को, बल्कि उन व्यापारियों और व्यवसायों को भी लाभ होने की उम्मीद है जो अपने लेनदेन के लिए यूपीआई पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

नए नियमों के अनुसार, बीमा प्रीमियम, पूंजी बाजार और क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान जैसी कुछ विशिष्ट श्रेणियों के लिए लेनदेन की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता इन श्रेणियों में 24 घंटे के भीतर 10 लाख रुपये तक का लेनदेन कर सकेंगे।

इसके अलावा, 12 अन्य श्रेणियों के लिए दैनिक लेनदेन सीमा बढ़ाई जा रही है, जिससे उच्च-मूल्य भुगतानों के लिए अधिक लचीलापन मिलेगा। हालाँकि, नियमित व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) UPI लेनदेन के लिए, दैनिक हस्तांतरण सीमा 1 लाख रुपये पर अपरिवर्तित रहेगी।

NPCI ने पूंजी बाजार (निवेश), बीमा, सरकारी ई-मार्केट प्लेस (GeM) और यात्रा जैसी प्रमुख श्रेणियों के लिए प्रति लेनदेन सीमा 5 लाख रुपये निर्धारित की है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी के लिए दैनिक लेनदेन सीमा 10 लाख रुपये है। क्रेडिट कार्ड भुगतान और आभूषणों के लिए, प्रति लेनदेन सीमा भी 5 लाख रुपये है, लेकिन दैनिक लेनदेन सीमा थोड़ी कम यानी 6 लाख रुपये है।

व्यावसायिक और व्यापारिक भुगतानों में प्रति लेनदेन सीमा 5 लाख रुपये है, जबकि कोई दैनिक सीमा निर्धारित नहीं है, जिससे अधिक लचीलापन मिलता है। अंत में, डिजिटल खाता खोलने वाले लेनदेन में प्रति लेनदेन और दैनिक सीमा 5 लाख रुपये निर्धारित है।

NPCI ने स्पष्ट किया है कि बढ़ी हुई सीमाएँ विशेष रूप से कर भुगतान, सरकारी ई-मार्केटप्लेस, यात्रा और व्यावसायिक लेनदेन से जुड़े संस्थानों पर लागू होती हैं। P2P भुगतान के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य UPI खातों की दैनिक सीमा ₹1 लाख ही रहेगी, जिससे सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहेगा।

UPI का बढ़ता उपयोग

लेनदेन सीमा में यह वृद्धि पूरे भारत में UPI के व्यापक विकास और स्वीकार्यता को दर्शाती है। शुरुआत में छोटे दैनिक भुगतानों के लिए डिज़ाइन किया गया UPI अब विभिन्न बड़े पैमाने के वित्तीय लेनदेन के लिए एक पसंदीदा माध्यम बन गया है, जो देश के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में इसके बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

इन बदलावों के साथ, व्यक्ति और व्यवसाय दोनों ही UPI प्लेटफ़ॉर्म पर अधिक सहज और कुशल लेनदेन अनुभव की उम्मीद कर सकते हैं।

