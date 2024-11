Maharashtra Vidhan Sabha Chunav: शक्तिकान्त दास और उद्योग जगत के दिग्गजों ने मताधिकार का किया प्रयोग, जानें क्या कहा, देखें वीडियो

Highlights चुनाव अधिकारियों को उनके द्वारा किए गए प्रबंधों के लिए बधाई दी। मतदान केंद्र पर मताधिकार का इस्तेमाल किया। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भी दक्षिण मुंबई में अपना वोट डाला।

Maharashtra, Jharkhand Vidhan Sabha Chunav Live: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास और उद्योग जगत के दिग्गजों ने बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए यहां देश की वित्तीय राजधानी में मतदान किया। दास ने अपनी पत्नी के साथ दक्षिण मुंबई स्थित अपने सरकारी आवास के निकट एक मतदान केंद्र पर मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने चुनाव अधिकारियों को उनके द्वारा किए गए प्रबंधों के लिए बधाई दी। एचडीएफसी के पूर्व चेयरमैन दीपक पारेख ने भी दक्षिण मुंबई के एक मतदान केंद्र पर मत डाला और सभी से मतदान करने की अपील की।

​पारेख के लंबे समय के सहयोगी केकी मिस्त्री ने भी पास के एक अन्य बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मिस्त्री एचडीएफसी के वाइस-चेयरमैन और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भी दक्षिण मुंबई में अपना वोट डाला और मतदान को एक विशेषाधिकार बताया जिसका प्रयोग हर किसी को करना चाहिए।

Bollywood actress Janhvi Kapoor says, “Please come out and vote”.



Your 1 vote = ₹100000 into the bank accounts of women.



So vote in large number…..‘Khata-khat…Khata-khat” pic.twitter.com/9dDTcVUjZD