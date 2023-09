Madhya Pradesh Election 2023: 50800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला, एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और 10 नई औद्योगिक परियोजनाएं शामिल

Highlights मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। नयी परियोजनाएं राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देंगी। प्रधानमंत्री के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में यह एक कदम होगा।

Madhya Pradesh Election 2023: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश के बीना में एक कार्यक्रम के दौरान 50,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

इन परियोजनाओं में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की बीना रिफाइनरी में 49,000 करोड़ रुपये की लागत से एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में 1,800 करोड़ रुपये की 10 नई औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

Ruled MP for decades but left it high and dry: PM Modi attacks Cong as he lays foundation for projects worth over Rs 50 K cr



