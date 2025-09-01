LPG Price Cut: आज से LPG कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता, इतने रुपये घट गए दाम; जानें क्या है नया रेट

LPG Price Cut: कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आज से इसके दामों में कटौती हुई है। तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1 सितंबर से 51.50 रुपये कम कर दी है। दिल्ली में, 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत 1 सितंबर से 1580 रुपये होगी। 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इससे पहले, तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 33.50 रुपये की कटौती की थी। इससे पहले, तेल विपणन कंपनियों ने 1 जुलाई को कीमतों में 58.50 रुपये की कमी की थी। हालाँकि, कंपनियों ने कहा कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कीमतों में यह कटौती देश भर के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है, क्योंकि हाल ही में मासिक संशोधन किया गया है।

इससे पहले जून में, तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत में 24 रुपये की कटौती की घोषणा की थी, जिससे इसकी कीमत 1,723.50 रुपये हो गई थी। अप्रैल में, कीमत 1,762 रुपये थी। फरवरी में 7 रुपये की मामूली कटौती हुई थी, लेकिन मार्च में 6 रुपये की बढ़ोतरी के साथ यह थोड़ा उलट गया।

विशेषज्ञों के अनुसार, वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमतों में इस बदलाव से रेस्टोरेंट, होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सीधा लाभ होगा जो अपने दैनिक कार्यों के लिए इन एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग करते हैं। ये मूल्य समायोजन वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और अन्य बाजार कारकों के आधार पर नियमित मासिक संशोधन का हिस्सा हैं।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी महीने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 12,000 करोड़ रुपये के व्यय के साथ प्रति वर्ष 9 रिफिल (और 5 किलो के सिलेंडर के लिए आनुपातिक रूप से आनुपातिक) के लिए 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) मई 2016 में देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। 1 जुलाई, 2025 तक, देश भर में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं।

