पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम ली सीन लूंग यूपीआई और पे नाउ के बीच लिंक सेवा की शुरुआत के बनेंगे साक्षी

Highlights RBI गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन इस पहल की शुरुआत करेंगे इस सेवा से दोनों देशों के निवासियों को सीमा पार प्रेषण के तेजी से और लागत-कुशल हस्तांतरण में मदद मिलेगी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सिंगापुर के उनके समकक्ष ली सीन लूंग मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और सिंगापुर के पे नाउ के बीच पैसा हस्तांतरण की लिंक सेवा की शुरूआत के साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। पीएमओ के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) के प्रबंध निदेशक रवि मेनन इस पहल की शुरुआत करेंगे।

पीएमओ ने कहा कि फिनटेक नवाचार के लिए भारत सबसे तेजी से बढ़ते पारिस्थितिक तंत्रों में से एक के रूप में उभरा है। उसने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे के वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी का मुख्य जोर यह सुनिश्चित करने पर रहा है कि यूपीआई का लाभ केवल भारत तक ही सीमित न रहे, बल्कि अन्य देशों को भी इससे लाभ हो।

PM Narendra Modi and PM of Singapore, Lee Hsien Loong will witness the launch of cross-border connectivity between the Unified Payments Interface (UPI) of India and PayNow of Singapore on 21 February at 11 AM (IST) via video conferencing: MEA



