सुनहरा मौका, 5,000 रुपये तक छूट, बंद हो चुकी बीमा पॉलिसी फिर से करें शुरू, जानिए डिटेल

Highlights अभियान के तहत पॉलिसी को चालू करने के लिए विलंब शुल्क में आकर्षक छूट दी जाएगी। पहली प्रीमियम की तारीख से पांच वर्षों के भीतर पॉलिसी को शुरू किया जा सकता है। प्रतिकूल परिस्थिति के कारण समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाए थे।

नई दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने बंद हो चुकी व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए सोमवार को अभियान शुरू किये जाने की घोषणा की। यह विशेष अभियान 18 अगस्त से 17 अक्टूबर, 2025 तक चलेगा। इस अभियान के तहत पॉलिसी को चालू करने के लिए विलंब शुल्क में आकर्षक छूट दी जाएगी। एलआईसी ने बयान में कहा कि इस योजना के तहत पुनरुद्धार के लिए पात्र होने पर सभी गैर-लिंक्ड यानी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी योजनाओं के लिए विलंब शुल्क में 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है, जो अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकती है।

वहीं सूक्ष्म बीमा पॉलिसी (निम्न आय वाले परिवार या व्यक्ति के लिए बीमा पॉलिसी) के लिए विलंब शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस विशेष पुनरुद्धार अभियान के तहत, पॉलिसी के नियमों और शर्तों को पूरा करने पर, अदा न की गई पहली प्रीमियम की तारीख से पांच वर्षों के भीतर पॉलिसी को शुरू किया जा सकता है।

जो पॉलिसी प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान समाप्त हो चुकी हैं और जिनकी पॉलिसी अवधि पूरी नहीं हुई है, इस अभियान में उन्हें चालू किया जा सकता है। बयान के अनुसार, यह अभियान उन पॉलिसीधारकों के लाभ के लिए शुरू किया गया है जो किसी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाए थे।

